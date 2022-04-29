​Altın fiyatları 2022: Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 29 Nisan 2022 altın fiyatları

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş altın fiyatlarını her geçen gün değişime zorluyor. Son zamanlarsa en çok merak edilen ve takip edilen konuların başında altın fiyatları yer alıyor. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, ne kadar? 29 Nisan 2022 altın fiyatları haberimizde...

1 Gram altın ne kadar?

906,55 912,18

Çeyrek altın en kadar?

1.448,23 1.480,20

Altın fiyatları 2022

Yarım altın ne kadar?

2.886,48 2.959,29

Cumhuriyet altını ne kadar?

5.791,06 5.900,48

Altın fiyatları 2022

Mayıs 2022 Fed faiz kararı yaklaştıkça baskı yiyen ons altın fiyatı, 1.872 dolar seviyesi ile yaklaşık son 2,5 ayın en düşük düzeyini test etti. Ons altın en son 17 Şubat tarihinde bu seviyenin altında işlem görmüştü.

Son dönemde Dolar/TL desteğini yitiren ve ons yönlü rüzgarlarla hareket eden gram altın fiyatları ise 890 TL'ye kadar gevşedi. Gram altın 29 Mart tarihinde bu seviyenin altında 885 TL'ye kadar çekilmişti. Uzmanlar altın gram fiyatı için 885 TL'nin önemli destek seviyesi olduğunu belirtti.

REKLAM