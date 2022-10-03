Altın fiyatları son durum: Altın düşecek mi çıkacak mı? Analistlerden dikkat çeken altın yorumu

Altın fiyatları yeni haftaya yukarı yönlü hareket ile başladı. FED’in faiz indirimi öncesi ve sonrasındasert düşüş yaşayan altın fiyatları ABD'den gelen kritik gelişme ile menziline buluyor. Fed’in eylül ayına ilişkin 75 baz puan faiz artırmasıyla birlikte altın piyasasında düşüş hızlanmıştı. İşte 3 Ekim 2022 anlık altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın, ata altın, bilezik fiyatları son durum.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın fiyatı alış 1.000,77 TL,

Gram altın fiyatı satış 1.009,98 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI NE KADAR?

Spot altın gram fiyatı alış 992,92 TL, Spot altın gram fiyatı satış 993,11 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI NE KADAR?

Altın ons fiyatı alış 1.663,71 TL,

Altın ons fiyatı satış 1.664,08 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatı alış 1.588,77 TL, Çeyrek altın fiyatı satış 1.623,84 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altın fiyatları alış 6.354,73 TL,

Cumhuriyet altın fiyatları satış 6.475,09 TL,

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Yarım altın fiyatı alış 3.167,44 TL, Yarım altın fiyatı satış 3.247,48 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Ziynet altın fiyatı alış 6.354,73 TL,

Ziynet altın fiyatı satış 6.475,09 TL,

ATA ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ata altın fiyatı alış 6.607,81 TL, Ata altın fiyatı atış 6.772,34 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?

14 ayar bilezik alış fiyatı 550,44 TL,

14 ayar bilezik satış fiyatı 661,49 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?

22 ayar bilezik gram fiyatı alış 908,71 TL, 22 ayar bilezik gram fiyatı satış 943,98 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gremse fiyatı alış 16.163,00 TL,

Gremse fiyatı satış 16.513,00 TL.

Analistlerden dikkat çeken altın yorumu

RJO Vadeli İşlemleri kıdemli piyasa stratejisti Bob Haberkorn, gelişmeleri şu şekilde yorumluyor:

“Güvenlik söz konusu olduğunda şehirdeki tek oyun altın değil. Para ABD hazinelerine de gidiyor. Altının görünümü Federal Rezerv’e de bağlı. Altın yatırımcısıysanız, şu anda atlatmanız gereken bir tür fırtına var.”

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OANDA kıdemli analisti Edward Moya ise, “Dolardaki hareket bitmedi. Bunun da altın fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürmesi mümkün” diyor.

Altın orta vadede kasvetli görünüyor

Kinesis Money piyasa analisti Rupert Rowling de, “Merkez bankalarının geçen haftaki faiz artırımları serisi altını kısa vadeli ağır baskı altına soktu. Bankaların önümüzdeki aylarda rotasını değiştirmesi beklenmiyor. Bu yüzden, orta vadeli görünüm de değerli metal için kasvetli görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Altın yatırımcıları bu umuda sarılacak

mynet'in aktardığı habere göre: Rowling, bu hafta sonu, tüketici fiyatlarının hala daha hızlı bir şekilde yükseldiğini ve zirveye hala ulaşılamadığını göstermesi beklenen bir dizi enflasyon verisinin geleceğini hatırlatıyor. Analiste göre bu, enflasyonu yüzde 2 civarındaki hedef rakamlarına geri getirmek için faiz artırımlarını kullanan merkez bankalarının şahin stratejilerini güçlendirecek. Bu yüzden analist, yükselişin şu anda uzak bir umut olduğunu söylüyor. Bu bağlamda Rowling, şu açıklamayı yapıyor:

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“Altın yatırımcıları, enflasyonun yakında zirveye çıkacağı ve son aylarda altının fiyatını şimdiye kadar aşağı çeken bu faiz artışlarının nihayet yumuşayacağı umutlarına sarılacak. Ancak, muhtemelen bir süre daha beklemek zorunda kalacaklar.”