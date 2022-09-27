Altın düşecek mi çıkacak mı? 27 Eylül 2022 altın fiyatlarında son durum: Analistlerden dikkat çeken altın yorumu

Altın fiyatlarında son durum bir hayli sorgulanıyor. Geçen hafta düşüş eğilimini üst üste iki haftaya taşıyarak yüzde 1,9 değer kaybeden altının ons fiyatı, bugün 1627 dolarla Nisan 2020’den bu yana en düşük seviyesini test etmesinin ardından gelen tepki alışları ile 1646 dolar seviyesinde dengelendi. Gram altın fiyatı, dün yükselişle başlamasının ardından sabah saatlerinde önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 976 liradan işleme başladı. Aynı şekilde çeyrek altın fiyatı da dalgalı bir seyir izledi 1610 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını da 6 bin 550 liradan satıldı. Peki bugünkü altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları çeyrek altın gram altın anlık ne kadar? İşte 27 Eylül 2022 Salı, 22 ayar gram altın fiyatı, serbest piyasa altın fiyatları ile 24 ayar altın, bilezik gram fiyatı ve analistlerden altın fiyatları yorumu.

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Gram altın fiyatı

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın fiyatı alış 987,46 TL,

Gram altın fiyatı satış 996,54 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI NE KADAR?

Spot altın gram fiyatı alış 968,29 TL,

Spot altın gram fiyatı satış 968,52 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI NE KADAR?

Altın ons fiyatı alış 1.630,24 TL,

Altın ons fiyatı satış 1.630,57 TL,

Çeyrek altın fiyatı

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatı alış 1.549,23 TL,

Çeyrek altın fiyatı satış 1.583,40 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altın fiyatları alış 6.197,06 TL,

Cumhuriyet altın fiyatları satış 6.314,73 TL,

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Yarım altın fiyatı alış 3.088,85 TL,

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Yarım altın fiyatı satış 3.167,05 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Ziynet altın fiyatı alış 6.197,06 TL,

Ziynet altın fiyatı satış 6.314,73 TL,

ATA ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ata altın fiyatı alış 6.577,45 TL,

Ata altın fiyatı satış 6.741,25 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?

14 ayar bilezik gram fiyatı alış 542,98 TL,

14 ayar bilezik gram fiyatı satış 652,75 TL,

22 ayar bilezik gram fiyatı

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?

22 ayar bilezik gram fiyatı alış 896,59 TL,

22 ayar bilezik gram fiyatı satış 931,21 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI NE KADAR?

15.948,00 TL,

16.294,00 TL,

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Altın yorumu: Altın düşecek mi çıkacak mı? Analistler yorumladı

Altın fiyatlarında son durum: Analistlerden dikkat çeken altın yorumu geldi. Ekonomist İslam Memiş para piyasalarındaki son gelişmeleri yorumladı. Altının hızlı düşüşü, doların zirveyi görmesi yatırımcıları yeni yol arayışına itiyor. FED ve TCMB kararlarının ardından zorlu kış aylarının yaklaşması da piyasaların yönünü belirsizliğe itiyor. Yatırımcılara kritik uyarılarda bulunan İslam Memiş; dünyadaki gelişmeleri yorumladı ve piyasalarda sert bir döneme girileceğini işaret etti.

Ekim ayına yaklaşırken yatırım tercihlerini açıklayan Memiş; “Bir kağıt paraya yatırım yapacaksam bunun adı dolar değil, euro ve sterlindir benim nazarımda. Dolardan uzak durmakta fayda var. Breta kaldı. Nasıl bir hazırlık yapmamız gerekiyor? Bu sorunun cevabını vermeye çalışacağım. Merkez Bankası 100 baz puanlık indirim yaptı, dolarda yukarı yönlü hareketler gördük. Uluslararası piyasalardaki değer artışını da gördük. 20 yılın zirvesinde olan bir dolar endeksi var. Ben dolardan uzak durmayı tercih ettiğimden dolayı tüm diğer enstrümanları ucuz buluyorum.” ifadelerini kullandı.

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Gram altın fiyatının gerilemesiyle birlikte kuyumcu esnafı yatırım yapacak vatandaşlara uzun vadede kar etmelerinin fırsat olduğunu belirterek, "Her düşüş bir fırsattır" tavsiyesinde bulundu. Hafta başında gram altının fiyatında gerileme görülürken, Aksaray’da yatırımcılar altın piyasasına yöneldi. Kentte kuyumcuların yolunu tutan vatandaşlar ileriye dönük yatırımlarında işçiliksiz ziynet ve gram bazında külçe altın satın almayı tercih etti. Son 3 aylık dönemde döviz bazında yatırım yapan vatandaşlar kuyumcuların fırsat tavsiyesi ile dövizlerini altın tezgahlarında değerlendirdi.

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