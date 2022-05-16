Altın fiyatları ne kadar oldu? 16 Mayıs güncel altın fiyatları

Altın fiyatları yeni haftaya düşüş ile başladı. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? sorularının cevabı yatırımcı tarafından araştırılırken, cumhuriyet altını TL’den yarım altın fiyatı merak kazandı.

ALTIN FİYATLARI (16 MAYIS PAZARTESİ)

Yeni haftanın ilk işlem gününe 902 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yatay seyrederek kritik eşik olan 900 liranın üzerinde 902 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 898 lira, en yüksek ise 936 lira seviyeleri görüldü.

Ons altın ne kadar?

Bugüne 1811 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda geri çekilerek 1807 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1804 dolar, en yüksek ise 1882 dolar seviyeleri görüldü.

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Gram altın ne kadar?

Ons altında görülen aşağı yönlü hareketler gram altının geri çekilmesinde etkili oluyor. Geçtiğimiz haftaya 905 liradan başlayan gram altın cuma günü 895 liraya kadar inerek haftalık bazda en düşük seviyeyi gördü. Bugün ise

899,66 lira ile işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar?

1.446,50 TL

Yarım altın ne kadar?

2.893,01 TL

Tam altın ne kadar?

5.786,02 TL

ALTIN FİYATI YÜKSELECEK Mİ?

Bu hafta 17 Wall Street analisti Kitco’nun altın anketine katıldı. Katılımcılar arasında, iki analist yani yüzde 12’si altının önümüzdeki hafta yükselmesi çağrısında bulundu. Aynı zamanda 12 analist yani katılımcıların 71’i, kısa vadede altın için düşüş eğilimindeydi. Üç analist yani yüzde 18’i ise fiyatlar konusunda tarafsızdı.

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Bu arada, çevrimiçi Main Street anketlerinde 932 oy kullanıldı. Bunların 481’i yani yüzde 51’i altının önümüzdeki hafta yükseleceğini düşünüyor. 286 seçmen yani yüzde 31 daha düşük oy verirken; 165 seçmen, yani yüzde 18, kısa vadede tarafsız kaldı. Bireysel yatırımcılar kısa vadede altın konusunda yükselişe devam etse de, duyarlılık, yüzde 61’in yükseliş gösterilen geçen haftaki verilerden keskin bir şekilde düştü.