Altın fiyatları gözünü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına çevirdi

Küresel piyasalarda, enflasyon ve resesyon endişelerinin yeniden ön plana çıkması ile hafta başından bu yana güçlü seyreden risk iştahının terse döndüğü gözlenirken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise yoğun veri gündemi takip edilecek.

Dolar kuru anlık ne kadar?

Yurt içinde dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,01 artışla 3.880,34 puandan tamamlayarak kapanış rekoru tazeledi.

Dolar/TL ise dün günü yüzde 0,06’lık düşüşle 18,5751'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyrine devam ederek 18,5860‘tan işlem görüyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, yarım altın 20 Ekim 2022 Perşembe güncel fiyatları.

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GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın fiyatı alış 996,17 TL,

Gram altın fiyatı satış 1.000,45 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI NE KADAR?

Spot altın gram fiyatı alış 975,46 TL, Spot altın gram fiyatı satış 975,63 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI NE KADAR?

Altın ons fiyatı alış 1.631,20 TL, Altın ons fiyatı satış 1.631,55 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatı alış 1.560,63 TL,

Çeyrek altın fiyatı satış 1.594,98 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altın fiyatı alış 6.242,94 TL, Cumhuriyet altın fiyatı satış 6.361,13 TL,

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Yarım altın fiyatı alış 3.111,72 TL,

Yarım altın fiyatı satış 3.190,32 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Ziynet altın fiyatı alış 6.242,94 TL, Ziynet altın fiyatı satış 6.361,13 TL,

ATA ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ata altın fiyatı alış 6.590,89 TL,

Ata altın fiyatı satış 6.755,02 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?

14 ayar bilezik gram fiyatı alış 547,97 TL, 14 ayar bilezik gram fiyatı satış 655,42 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?

22 ayar bilezik gram fiyatı alış 904,77 TL,

22 ayar bilezik gram fiyatı satış 931,18 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gremse fiyatı alış 16.088,00 TL, Gremse fiyatı satış 16.357,00 TL