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Altın yorumları: altın düşecek mi, çıkacak mı?

Altının son günlerdeki yükselişi yatırımcıların gündeminde. Altın fiyatlarındaki ani yükseliş piyasaları etkiliyor. Yatırımcılar altın fiyatlarının nasıl ilerleyeceğini merak ediyor. Bu kapsamda " altün yükselecek mi, altın düşecek mi?" soruları en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, altın fiyatlarındaki son durum ile ilgili uzmanların yorumu ne? Altın düşecek mi yoksa çıkacak mı? İşte altındaki son durum hakkında detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Altın yorumları: altın düşecek mi, çıkacak mı?
altın

Yılın en yüksek ikinci seviyesine gelen ve yatırımcısını sevindiren altın fiyatları konusunda analistler ikiye ayrılmış durumda. Altının gidişatına ilişkin çeşitli yorumlar gündemde. Altın yükselecek mi? Altın düşecek mi? İşte yorumlar...

ALTIN DÜŞECEK Mİ, ÇIKACAK MI?

Altın fiyatları yatırımcıların dikkatini çekmekte zorlanmış olsa da, birçok analist, Federal Rezerv’in yıl sonuna kadar aylık tahvil alımlarını azaltmaya başlamasının ve faiz oranlarını sıkılaştırmasının ardından ivmenin değişmesini bekliyor.

Ancak altın fiyatları konusunda yıl sonu beklentileri ikiye ayrılmış durumda. Bazı analistler dünyadaki jeopolitik gelişmelerin altını destekleyeceği görüşünü savunurken, bazıları ise faiz artırımları ve tahvil geri alımları başladığında altının bundan etkileneceğini düşünüyor. Altının yükseleceğini öngören bazı analistler değerli metal için 2 bin dolar seviyelerinin görülebileceğini belirtiyorlar.

Altın ne kadar? Gram altın, çeyrek altın 20 Ekim güncel altın fiyatları
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Altın ne kadar? Gram altın, çeyrek altın 20 Ekim güncel altın fiyatları

Vakıf Yatırım 19 Ekim altın yorumu:

Değerli metaller, dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle son dönemde zayıf seyrederken, zaman zaman gelen tepki alımlarına rağmen zayıflığın süreceğini düşünüyoruz. 1.850 üzerinde fiyatlamalar görmediğimiz sürece yükselişlerin satış fırsatı olacağı kanaatindeyiz. Ons altında 1.800 kısa vadede önemli direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. 1.800 üzerinde kapanışlar görmemiz halinde 1.830 bölgesine doğru tepkinin devamını görebiliriz. 1.765-1.745 ve 1.720 ise aşağıda destek olarak izlenmelidir.

Şeker Yatırım 19 Ekim altın yorumu:

Güne yükselişle başlayan altında bu değerlenme devam ederse 1775 ve 1790 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.

Alımların zayıflamasıyla kar satışlarının yoğunlaşması durumunda ise 1771 ve 1751 seviyeleri destek oluşturabilir.

20 EKİM ALTIN NE KADAR?

Geçtiğimiz haftalarda 525 lirayı aşarak önemli bir kritik eşiği geçen gram altın an itibarıyla 532 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın bugün 800 liranın üzerindeki konumunu korurken 861 liradan alınıyor. 20 Ekim’de çeyrek altının satış fiyatı ise 877 TL.

Son dönemdeki artışlarla birlikte hem 3 bin lira barajını aşan hem de bu seviyelerdeki eşikleri geçen Cumhuriyet altını bugün 3 bin 446 liradan alınırken 3 bin 495 liradan da satışa sunuluyor.

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