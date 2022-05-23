Özgün Altın fiyatları ne kadar? 23 Mayıs 2022 Pazartesi
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Altın fiyatları ne kadar? 23 Mayıs 2022 Pazartesi

Son zamanlarda gündemden düşmek bilmeyen ve milyonlarca vatandaşın merak ettiği altın fiyatlarını sizler için araştırdık. Altının ons fiyatı, 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü 1.853 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 946 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.368 TL. Peki, 23 Mayıs 2022 gram altın, çeyrek altın kaç TL? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Altın fiyatları ne kadar? 23 Mayıs 2022: Gram altın, çeyrek altın kaç TL?
​Altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları son zamanlarda altın fiyatları oldukça araştırılıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı gün içerisinde 1,853.55 dolar ile 12 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından %0.2 artarak 1,848.96 dolara yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri %0.4 artarak 1,847.90 dolara yükseldi. Peki, 23 Mayıs 2022 gram altın, çeyrek altın kaç TL? İşte detaylar...

Gram altın ne kadar?

  • Gram altın, alış 938 TL, satış 946. Geçen hafta gram altının satış değeri 911 TL. 35 TL yükseliş gerçekleşti.

Çeyrek altın ne kadar?

  • Çeyrek altın, alış 1.532 TL, satış 1.563 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.506 TL. 57 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

  • Yarım altın, alış 3.064 TL, satış 3.127 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.013 TL. 114 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

  • Tam altın, alış 6.193 TL, satış 6.255 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.027 TL. 228 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

  • Reşat altın, alış 6.178 TL, satış 6.240 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.014 TL. 226 TL yükseliş gerçekleşti.

Altın fiyatları: 23 Mayıs gram altın, çeyrek altın kaç lira? Güncel altın alış satış fiyatları
ÖZGÜN
Altın fiyatları: 23 Mayıs gram altın, çeyrek altın kaç lira? Güncel altın alış satış fiyatları
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