Altın fiyatları ne kadar? 23 Mayıs 2022 Pazartesi Son zamanlarda gündemden düşmek bilmeyen ve milyonlarca vatandaşın merak ettiği altın fiyatlarını sizler için araştırdık. Altının ons fiyatı, 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü 1.853 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 946 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.368 TL. Peki, 23 Mayıs 2022 gram altın, çeyrek altın kaç TL? İşte detaylar...

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