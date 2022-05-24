Özgün Altın fiyatları ne kadar? 24 Mayıs 2022 Pazartesi
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Altın fiyatları ne kadar? 24 Mayıs 2022 Pazartesi

Son zamanlarda gündemden düşmek bilmeyen ve milyonlarca vatandaşın merak ettiği altın fiyatlarını sizler için araştırdık. Altının ons fiyatı, 24 Mayıs 2022 Salı günü altının gram fiyatı güne %0,29 artış ile başlarken, ons fiyatı %0,17 artış üzerinden işlem görüyor. Yatırım ve birikim yapmak isteyenler için canlı kur ile altın fiyatlarını derledik. Peki, 24 Mayıs Pazartesi 2022 gram altın, çeyrek altın kaç TL? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Altın fiyatları ne kadar? 24 Mayıs Pazartesi 2022: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL?
​Altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları son zamanlarda altın fiyatları oldukça araştırılıyor. 24 Mayıs 2022 Salı günü altının gram fiyatı güne %0,29 artış ile başlarken, ons fiyatı %0,17 artış üzerinden işlem görüyor. Yatırım ve birikim yapmak isteyenler için canlı kur ile altın fiyatlarını derledik. Peki, 24 Mayıs Pazartesi 2022 gram altın, çeyrek altın kaç TL? İşte detaylar...

Gram altın ne kadar?

  • ALIŞ: 948,50

    SATIŞ: 949,64

Çeyrek altın ne kadar?

  • ALIŞ: 1.545,00

    SATIŞ: 1.569,00

Yarım altın ne kadar?

  • ALIŞ: 3.090,00

    SATIŞ: 3.139,00

Tam altın ne kadar?

  • ALIŞ: 6.170,00

    SATIŞ: 6.255,00

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