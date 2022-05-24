Altın fiyatları ne kadar? 24 Mayıs 2022 Pazartesi

Altın fiyatları son zamanlarda altın fiyatları oldukça araştırılıyor. 24 Mayıs 2022 Salı günü altının gram fiyatı güne %0,29 artış ile başlarken, ons fiyatı %0,17 artış üzerinden işlem görüyor. Yatırım ve birikim yapmak isteyenler için canlı kur ile altın fiyatlarını derledik. Peki, 24 Mayıs Pazartesi 2022 gram altın, çeyrek altın kaç TL? İşte detaylar...
Gram altın ne kadar?
ALIŞ: 948,50
SATIŞ: 949,64
Çeyrek altın ne kadar?
ALIŞ: 1.545,00
SATIŞ: 1.569,00
Yarım altın ne kadar?
ALIŞ: 3.090,00
SATIŞ: 3.139,00
Tam altın ne kadar?
ALIŞ: 6.170,00
SATIŞ: 6.255,00