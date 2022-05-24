Altın fiyatları ne kadar? 24 Mayıs 2022 Pazartesi Son zamanlarda gündemden düşmek bilmeyen ve milyonlarca vatandaşın merak ettiği altın fiyatlarını sizler için araştırdık. Altının ons fiyatı, 24 Mayıs 2022 Salı günü altının gram fiyatı güne %0,29 artış ile başlarken, ons fiyatı %0,17 artış üzerinden işlem görüyor. Yatırım ve birikim yapmak isteyenler için canlı kur ile altın fiyatlarını derledik. Peki, 24 Mayıs Pazartesi 2022 gram altın, çeyrek altın kaç TL? İşte detaylar...

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