Altın fiyatları ne kadar? 30 Mayıs 2022 Pazartesi

Altının ons fiyatı, 30 Mayıs 2022 Salı günü altının gram fiyatı güne altının ons fiyatı, haftanın son işlem gününde yatay seyrini sürdürürken; Gram Altın Fiyatları, perşembe Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 968 lira seviyesinde hareket ederken; cuma gününe 975 lira seviyeden başlamıştı. Çeyrek Altın bugün 1.592,00 liradan alınıp, 1.615,00 liradan satılıyor. Peki, 30 Mayıs Pazartesi 2022 gram altın, çeyrek altın kaç TL? İşte detaylar...
Gram altın ne kadar?
- Gram altın bugün 976,77 liradan alınıyor ve 976,96 liradan satılıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
- Çeyrek altın bugün 1.592,00 liradan alınıp, 1.615,00 liradan satılıyor.
Yarım altın ne kadar?
- Yarım altın bugün 3.186,00 liradan alınıyor, 3.235,00 liradan satılıyor.
Cumhuriyet altını ne kadar?
- Cumhuriyet Altını 6.362,00 liradan alınıyor, 6.446,00 liradan satılıyor.