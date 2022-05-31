Altın fiyatları ne kadar? 31 Mayıs 2022 Pazartesi Son zamanlarda gündemden düşmek bilmeyen ve milyonlarca vatandaşın merak ettiği altın fiyatlarını sizler için araştırdık. Altının ons fiyatı, 31 Mayıs 2022 Salı günü altının gram fiyatı güne altının ons fiyatı, haftanın son işlem gününde yatay seyrini sürdürürken; gün içerisinde en yüksek 1860 dolar seviyesini; en düşük 1847 dolar seviyesini gördü. Yatırım ve birikim yapmak isteyenler için canlı kur ile altın fiyatlarını derledik. Peki, 31 Mayıs Pazartesi 2022 gram altın, çeyrek altın kaç TL? İşte detaylar...

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