Özgün Altın fiyatları ne kadar? 31 Mayıs 2022 Pazartesi
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Altın fiyatları ne kadar? 31 Mayıs 2022 Pazartesi

Son zamanlarda gündemden düşmek bilmeyen ve milyonlarca vatandaşın merak ettiği altın fiyatlarını sizler için araştırdık. Altının ons fiyatı, 31 Mayıs 2022 Salı günü altının gram fiyatı güne altının ons fiyatı, haftanın son işlem gününde yatay seyrini sürdürürken; gün içerisinde en yüksek 1860 dolar seviyesini; en düşük 1847 dolar seviyesini gördü. Yatırım ve birikim yapmak isteyenler için canlı kur ile altın fiyatlarını derledik. Peki, 31 Mayıs Pazartesi 2022 gram altın, çeyrek altın kaç TL? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Altın fiyatları ne kadar? 31 Mayıs Pazartesi 2022: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL?
Altın fiyatları ne kadar? 30 Mayıs 2022 Pazartesi

Altının ons fiyatı, 31 Mayıs 2022 Salı günü altının gram fiyatı güne altının ons fiyatı, haftanın son işlem gününde yatay seyrini sürdürürken; Gram Altın Fiyatları, perşembe Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 968 lira seviyesinde hareket ederken; cuma gününe 975 lira seviyeden başlamıştı. Çeyrek Altın bugün 1.592,00 liradan alınıp, 1.615,00 liradan satılıyor. Peki, 31 Mayıs Pazartesi 2022 gram altın, çeyrek altın kaç TL? İşte detaylar...

Gram altın ne kadar?

  • Alış: 975,78 Satış: 975,91

Çeyrek altın ne kadar?

  • Alış: 1.567,64 Satış: 1.602,96

Yarım altın ne kadar?

  • Alış: 3.125,49 Satış: 3.205,92

Tam altını ne kadar?

  • Alış: 6.466,53 Satış: 6.627,54

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