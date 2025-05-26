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Altında yeni rekorlar kapıda mı? Citi'den 3 aylık ve orta vadeli tahmin geldi

Altında yeni rekorlar kapıda mı? Citi'den 3 aylık ve orta vadeli tahmin geldi

11:5926/05/2025, Pazartesi
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Paranın Rotası Altına mı Çevriliyor? Citi'den Son Tahminler
Paranın Rotası Altına mı Çevriliyor? Citi'den Son Tahminler

ABD merkezli Citi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikasındaki ani dönüşler ve artan gerilimler ışığında, ons altın fiyatı için 0-3 aylık tahminini revize etti. Peki altın fiyatları ne olur, düşer mi çıkar mı, yeni tahminler ne yönde?

Altın fiyatları 26 Mayıs Pazartesi bugün yani haftanın ilk iş gününe durağan yönlü seyirde başladı. Yatırımcı, altının ne yöne evrileceğini merak ederken, ABD merkezli Citi, küresel çapta yaşanan gerilimlerin ışığında ons altın fiyatı için tahminini yukarı yönlü revize etti.

Altın fiyatları ne olur düşer mi yükselir mi?

Ons altın fiyatının 0-3 aylık dönemde 3500 dolar seviyesine geri döneceğini öngören Citi, ons altın fiyatının 3100-3500 dolar aralığında konsolide olmasını beklediğini de vurguladı.

Küresel belirsizliklerin artmasının, yatırımcıları güvenli liman arayışına yönelttiğine dikkat çeken Citi, merkez bankalarının da dolar yerine altına yönelmesinin bu yükselişi destekleyebileceğini belirtti. Citi ayrıca, platin ve paladyum için 0-3 aylık fiyat hedeflerini sırasıyla 1050 ve 900 ons olarak devam ettirdi.

Gram altının alışı 4.181,26 TL, satışı ise 4.181,74 TL'den işlem görmekte.

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