Altın fiyatları 26 Mayıs Pazartesi bugün yani haftanın ilk iş gününe durağan yönlü seyirde başladı. Yatırımcı, altının ne yöne evrileceğini merak ederken, ABD merkezli Citi, küresel çapta yaşanan gerilimlerin ışığında ons altın fiyatı için tahminini yukarı yönlü revize etti.

Küresel belirsizliklerin artmasının, yatırımcıları güvenli liman arayışına yönelttiğine dikkat çeken Citi, merkez bankalarının da dolar yerine altına yönelmesinin bu yükselişi destekleyebileceğini belirtti. Citi ayrıca, platin ve paladyum için 0-3 aylık fiyat hedeflerini sırasıyla 1050 ve 900 ons olarak devam ettirdi.