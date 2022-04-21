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Altın fiyatları son dakika: Çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

Altın, yakından takip edilen yatırım araçlarından birisi. Bu nedenle, yatırımcılar günlük altın fiyatlarının alış-satış fiyatını, destek ve direnç seviyelerini yakından takip ediyor. Küresel gelişmelerle birlikte Ukrayna-Rusya arasındaki savaş, altın fiyatlarında etkili bir faktör olarak yer alıyor. Peki, gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altını ne kadar oldu? 21 nisan 2022 altın fiyatlarında son durum nedir? İşte haberin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Altın fiyatları son dakika: Çeyrek altın ve gram altın ne kadar (21nisan)?
Çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

Altın fiyatlarını alık olarak takip edenler çeyrek ve gram altının ne kadar olduğunu oldukça merak ediyor. 21 Nisan itibari ile gram ve çeyrek altının ne kadar olduğu gündemde yer alıyor. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Esra Uzun, ‘Teknik açıdan ons altında yükseliş potansiyelinin sürdüğü tempo devam ediyor. Geri çekilmelerde 1930 dolar ana destek ve bu seviye üzerinde yükseliş potansiyeli korunuyor. Mevcut hikaye sürdükçe ons altında 1943 dolar ve 1930 dolar desteklerine geri çekilmeler alım fırsatı verebilir.’ ifadelerini kullandı. İşte 21 nisan altın fiyatları sizlerle...

Gram altın ne kadar?

  • Gram Altın bugün 920,17 liradan alınıyor ve 920,25 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar?

  • Çeyrek altın bugün 1.498,00 liradan alınıyor, 1.512,00 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ve gram altın ne kadar?
Çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

Yarım altın ne kadar?

  • Yarım altın bugün 2.994,00 liradan alınıyor, 3.026,00 liradan satılıyor.

Cumhuriyet altını ne kadar?

  • Cumhuriyet altını 5.979,00 liradan alınıyor, 6.028,00 liradan satılıyor.

Gram altın düşüşe geçti: Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?
ÖZGÜN
Gram altın düşüşe geçti: Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?

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