Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Özgün Altın fiyatları son dakika Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? ( 27 nisan 2022)
ÖZGÜN HABERLER

Altın fiyatları son dakika: Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? ( 27 nisan 2022)

Altın, yakından takip edilen yatırım araçlarından birisi. Bu nedenle, yatırımcılar günlük altın fiyatlarının alış-satış fiyatını, destek ve direnç seviyelerini yakından takip ediyor. Küresel gelişmelerle birlikte Ukrayna-Rusya arasındaki savaş, altın fiyatlarında etkili bir faktör olarak yer alıyor. Peki, gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altını ne kadar oldu? 27 nisan 2022 altın fiyatlarında son durum nedir? İşte haberin detayları sizlerle...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Altın fiyatları son dakika: Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? (27 nisan)
Çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

Altın fiyatlarını alık olarak takip edenler çeyrek ve gram altının ne kadar olduğunu oldukça merak ediyor. 27 Nisan itibari ile gram ve çeyrek altının ne kadar olduğu gündemde yer alıyor. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Esra Uzun, ‘Teknik açıdan ons altında yükseliş potansiyelinin sürdüğü tempo devam ediyor. Geri çekilmelerde 1930 dolar ana destek ve bu seviye üzerinde yükseliş potansiyeli korunuyor. Mevcut hikaye sürdükçe ons altında 1943 dolar ve 1930 dolar desteklerine geri çekilmeler alım fırsatı verebilir.’ ifadelerini kullandı. İşte 27 nisan altın fiyatları sizlerle...

Gram altın ne kadar?

  • Gram Altın:

    905,70

    909,78

Çeyrek altın ne kadar?

  • Çeyrek altın:

    1.444,62

    1.476,55

Çeyrek altın ve gram altın ne kadar?
Çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

Yarım altın ne kadar?

  • Yarım altın:

    2.879,48

    2.952,28

Cumhuriyet altını ne kadar?

  • Cumhuriyet altını:

    5.776,79

    5.886,54

Gram altın düşüşe geçti: Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?
ÖZGÜN
Gram altın düşüşe geçti: Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?

Antarktika değil Aygır Gölü

Antarktika değil Aygır Gölü

Buzları bir türlü çözülmedi.
Yeni 10 liralarkullanıma çıkıyor

Yeni 10 liralar
kullanıma çıkıyor

​Merkez Bankası bugün tedavüle sokacak.
Fatih’te bıçaklı dehşet kamerada

Kanada ve Japonya'da da ortaya çıktı.
'Eşimi işten çıkarın' talebi reddedildi

'Eşimi işten çıkarın' talebi reddedildi

​'Kuşum kaçtı' diyerek çatısına çıktığı fabrikayı benzin döküp yaktı.

Kapalı mekanlarda maske mecburiyeti sağlık kurumları ve toplu taşıma hariç tümüyle kaldırıldı.

Polis ​giydiği kıyafetlerden tespit etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.