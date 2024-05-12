Altın fiyatlarındaki artışın arkasında, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırım planlarının yavaşlayacağına dair spekülasyonlar ve küresel ekonomideki belirsizlikler yatıyor. yatırımcılar, enflasyondan korunma aracı olarak altına yöneldi.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını ne kadar?

22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

Ata altın ne kadar?

Ata altın ne kadar?

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları ne olur, düşer mi çıkar mı?

Altın fiyatları ne olur, düşer mi çıkar mı?

Altın fiyatlarının önümüzdeki aylarda nasıl seyredeceği, küresel ekonomi ve FED'in faiz politikasıyla ilgili gelişmelere bağlı olacak. Uzmanlar, altın fiyatlarının dalgalı bir seyir izlemeye devam edeceğini ve yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini öneriyor.