Altın fiyatlarındaki artışın arkasında, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırım planlarının yavaşlayacağına dair spekülasyonlar ve küresel ekonomideki belirsizlikler yatıyor. yatırımcılar, enflasyondan korunma aracı olarak altına yöneldi.
Gram altın fiyatı
Gram altın alış fiyatı 2.445,79 TL,
Gram altın satış fiyatı 2.446,32 TL,
Çeyrek altın fiyatı ne kadar?
Çeyrek altın alış fiyatı 4.012,00 TL,
Çeyrek altın satış fiyatı 4.080,00 TL,
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 16.022,00 TL,
Cumhuriyet altını satış fiyatı 16.245,00 TL
22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?
22 ayar bilezik alış fiyatı 2.233,00 TL,
22 ayar bilezik satış fiyatı 2.268,78 TL
Ata altın ne kadar?
Ata altın alış fiyatı 16.289,70 TL,
Ata altın satış fiyatı 16.705,91 TL
Tam altın fiyatı ne kadar?
Tam altın alış fiyatı 15.791,15
Tam altın satış fiyatı 16.107,78
Altın fiyatları ne olur, düşer mi çıkar mı?
Altın fiyatlarının önümüzdeki aylarda nasıl seyredeceği, küresel ekonomi ve FED'in faiz politikasıyla ilgili gelişmelere bağlı olacak. Uzmanlar, altın fiyatlarının dalgalı bir seyir izlemeye devam edeceğini ve yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini öneriyor.