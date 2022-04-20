​Gram altın düşüşe geçti: Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?

Altın fiyatlarına olan yoğun ilgi devam ediyor. Çeyrek Altın ve gram altın, yarım altın fiyatları araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta 929 lira olan gram altın fiyatları tahvil faizlerinin yükselişe geçmesiyle düşüşe geçti. Peki, gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altını ne kadar oldu? 20 nisan 2022 altın fiyatlarında son durum nedir? İşte detaylar...

Gram altın düşüşe geçti: Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?

Gram altın ne kadar?

Gram altın bugün 914,25 liradan alınıyor ve 914,39 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın bugün 1.488,00 liradan alınıyor, 1.502,00 liradan satılıyor.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın bugün 2.975,00 liradan alınıyor, 3.005,00 liradan satılıyor.

Cumhuriyet altın ne kadar?

Cumhuriyet altını 5.940,00 liradan alınıyor, 5.988,00 liradan satılıyor.

Gram altın düşüşe geçti: Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?

IMF toplantılarının önemi

Bu hafta Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından hafta genelinde yapılacak toplantılar öne çıkacak. IMF’nin küresel büyümeye yönelik açıklayacağı beklentiler kritik olacak. ALB Yatırım Araştırma Müdürü Emre Çayırlı, “IMF tarafından en son geçtiğimiz yıl ekim ayında açıklanan küresel finansal istikrar raporu ve ekonomik büyüme tahminleri, ons altın fiyatı üzerinde hareket yaratabilecek gelişmeler olarak izlenmesinde yarar var” şeklinde değerlendirdi.

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell da IMF tarafından düzenlenecek panelde perşembe günü konuşacak. Panele, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve diğer politika yapıcılar da katılacak.

Başkan Powell bu panelde, Fed’in 3-4 Mayıs’ta yapılacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) toplantısı öncesi son konuşmasını gerçekleştirecek. Piyasa aktörleri, Powell’ın vereceği mesajlarda sıkılaşma politikasına yönelik ipuçlarını arayacak. Powell daha önce yaptığı konuşmada, mayıs toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının yapılabileceğini belirtirken; ABD mart ayı enflasyonunun 40 yılın zirvesini yenilemesinin ardından Fed’den daha hızlı bir faiz artışı olabileceği beklentisi yükselmişti.

Ayrıca mayıs toplantısında Fed'in yaklaşık 9 trilyon dolarlık bilançosunda küçültmeye başlaması bekleniyor. Fed 15-16 Mart tarihinde düzenlenen toplantısına ilişkin açıkladığı tutanaklarda, aylık 95 milyar dolar bilanço daraltmanın uygun olacağını belirtmişti. Bu gelişmelerin dünyada dolar varlıklarını güçlendirmesi, test korelasyon etkisiyle de altın fiyatlarını baskılaması bekleniyor.

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