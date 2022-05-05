Özgün Altın fiyatları yükseldi mi? 5 Mayıs Perşembe gram, çeyrek, tam altın güncel fiyatları
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Altın fiyatları yükseldi mi? 5 Mayıs Perşembe gram, çeyrek, tam altın güncel fiyatları

ABD Merkez Bankası (Fed)'nın Mayıs ayı faiz kararını açıklamasının ardından altın fiyatlarındaki hareketlilik de yakından takip ediliyor. Fed'in faiz oranını 50 baz puan artırarak yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltmesi ile "altın fiyatları arttı mı" sorusu merak kazandı. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı sonrası altın fiyatları yaklaşık bir haftalık aşağı yönlü seyrin ardından yeniden yükselişe geçti. Peki, gram altın ne kadar oldu? İşte Fed faiz kararının ardından 5 Mayıs güncel gram, çeyrek, tam altın alış ve satış fiyatları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Altın yükseldi mi, düştü mü? Altın ne kadar oldu? 5 Mayıs 2022 altın alış-satış fiyatları
Altın fiyatları

Amerika Merkez Bankası Fed dün akşam piyasaların uzun zamandır beklediği faiz kararını açıkladı. Banka beklentilere paralel olarak faizleri 50 baz puan arttırdı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Jerome Powell konuşmasında iki toplantı için daha '50 baz puanlık artış' mesajı verirken, iddia edildiği gibi 75 baz puanlık artışın düşünülen bir şey olmadığını söyledi. Fed faiz açıklamasının ardından altın fiyatları 5 Mayıs Perşmebe gününe yukarı yönlü seyirle başladı.

5 MAYIS 2022 ALTIN FİYATLARI

5 Mayıs 2022 Perşembe günü gram altın fiyatı, ons altın fiyatı, tam altın fiyatı, yarım altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altını fiyatı, ata altın fiyatı, 14 ayar bilezik gram fiyatı, 22 ayar bilezik gram fiyatı şöyle:

Gram altın ne kadar? (5 Mayıs 2022)

906,62

915,14

Çeyrek altın ne kadar?(5 Mayıs 2022)

1.440,93

1.472,68

Spot altın ne kadar?(5 Mayıs 2022)

900,58

900,72

Altın ons ($) fiyatı ne kadar?(5 Mayıs 2022)

1.900,15

1.900,56

Cumhuriyet altını ne kadar?(5 Mayıs 2022)

5.763,71

5.872,71

Yarım altın ne kadar?(5 Mayıs 2022)

2.872,85

2.945,36

Ziynet altını ne kadar?(5 Mayıs 2022)

5.763,71

5.872,71

Ata altın ne kadar?(5 Mayıs 2022)

6.052,71

6.205,63

14 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar?(5 Mayıs 2022)

497,71

599,84

22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar?(5 Mayıs 2022)

823,02

853,88

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