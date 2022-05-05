Altın fiyatları yükseldi mi? 5 Mayıs Perşembe gram, çeyrek, tam altın güncel fiyatları ABD Merkez Bankası (Fed)'nın Mayıs ayı faiz kararını açıklamasının ardından altın fiyatlarındaki hareketlilik de yakından takip ediliyor. Fed'in faiz oranını 50 baz puan artırarak yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltmesi ile "altın fiyatları arttı mı" sorusu merak kazandı. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı sonrası altın fiyatları yaklaşık bir haftalık aşağı yönlü seyrin ardından yeniden yükselişe geçti. Peki, gram altın ne kadar oldu? İşte Fed faiz kararının ardından 5 Mayıs güncel gram, çeyrek, tam altın alış ve satış fiyatları...

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