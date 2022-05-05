Altın fiyatları yükseldi mi? 5 Mayıs Perşembe gram, çeyrek, tam altın güncel fiyatları

Amerika Merkez Bankası Fed dün akşam piyasaların uzun zamandır beklediği faiz kararını açıkladı. Banka beklentilere paralel olarak faizleri 50 baz puan arttırdı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Jerome Powell konuşmasında iki toplantı için daha '50 baz puanlık artış' mesajı verirken, iddia edildiği gibi 75 baz puanlık artışın düşünülen bir şey olmadığını söyledi. Fed faiz açıklamasının ardından altın fiyatları 5 Mayıs Perşmebe gününe yukarı yönlü seyirle başladı.
5 MAYIS 2022 ALTIN FİYATLARI
5 Mayıs 2022 Perşembe günü gram altın fiyatı, ons altın fiyatı, tam altın fiyatı, yarım altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altını fiyatı, ata altın fiyatı, 14 ayar bilezik gram fiyatı, 22 ayar bilezik gram fiyatı şöyle:
Gram altın ne kadar? (5 Mayıs 2022)
906,62
915,14
Çeyrek altın ne kadar?(5 Mayıs 2022)
1.440,93
1.472,68
Spot altın ne kadar?(5 Mayıs 2022)
900,58
900,72
Altın ons ($) fiyatı ne kadar?(5 Mayıs 2022)
1.900,15
1.900,56
Cumhuriyet altını ne kadar?(5 Mayıs 2022)
5.763,71
5.872,71
Yarım altın ne kadar?(5 Mayıs 2022)
2.872,85
2.945,36
Ziynet altını ne kadar?(5 Mayıs 2022)
5.763,71
5.872,71
Ata altın ne kadar?(5 Mayıs 2022)
6.052,71
6.205,63
14 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar?(5 Mayıs 2022)
497,71
599,84
22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar?(5 Mayıs 2022)
823,02
853,88