Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Koç Metalurji ile Altınay Savunma Teknolojilerinin ilk halka arzını onayladı. SPK bültenine göre, Koç Metalurjinin pay başına 20,50 liradan, Altınay Savunma Teknolojilerinin pay başına 32 liradan ilk halka arzına onay verildi. Altınay Savunma ve Koç Metalurji halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne, ne zaman borsada işlem görecek? İşte detaylar...