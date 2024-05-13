Altınay Savunma'nın halka arz süreci ve sonuçları hakkında merak edilenler açıklandı. Yatırımcıların merakla beklediği ALTNY'nin kaç lot verileceği bilgisi de paylaşıldı. Halka arz sonuçlarına göre, yatırımcıların talepleri doğrultusunda lot dağıtımı yapılacak.
ALTINAY SAVUNMA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Altınay Savunma Teknoloji halka arzına ilişkin KAP'a yapılan bildirimde şu detaylar yer aldı:
ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.'nin ("ALTNY", veya "Şirket") paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 08-09-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat 32,00 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 58.823.530 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir.
Toplam halka arz büyüklüğü 1.882.352.960 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda, toplam 3.673.554 başvurudan, halka arz edilen 58.823.530 TL nominal değerli payların 6,99 katına denk gelen 411.347.727TL nominal değerli pay talebi gelmiştir.
Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,40 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 17,74 katı, Altınay Grubu Çalışanlarına tahsis edilen payların 1,72 katı talep gelmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZ BİLGİLERİ
Halka arz tarihi: 8-9-10 Mayıs 2024
Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım
Pay: 58,823,530 lot
Hisse Fiyatı: 32,00TL
Bist Kodu: ALTNY
Halka Arz Büyüklüğü: 1,8 Milyar TL
ALTNY NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
Altınay Savunma Teknolojileri borsa işlem tarihi henüz açıklanmadı.
Altınay Savunma borsada ALTNY Bist kodu ile işlem görecek.