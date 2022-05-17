Altında son durum: 17 Mayıs gram, çeyrek ve tam altında son rakamlar Dolar kurulundaki yükselişle yukarı yönlü hareket eden altın fiyatlarında 17 Mayıs Salı, bugün itibarıyla yeniden bir artış yaşandı. Peki, çeyrek, gram ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 17 Mayıs altında son durum...

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