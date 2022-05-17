Altında son durum: 17 Mayıs gram, çeyrek ve tam altında son rakamlar

Altın fiyatları 17 Mayıs Salı yani bugün hafta başında izlenen aşağı yönlü hareketin aksine güne yeniden değer artışıyla başladı. İşte, 17 Mayıs altın fiyatlarındaki rakamlar
17 MAYIS ALTIN FİYATLARINDAKİ SON RAKAMLAR
GRAM ALTIN FİYATI
- Alış: 914,64 - Satış: 914,80
ÇEYREK ALTIN FİYATI
- Alış: 1.464,26 - Satış: 1.496,55
ONS ALTIN
- Alış: 1.827,32 - Satış: 1.827,79
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
- Alış: 5.853,68 - Satış: 5.964,52
YARIM ALTIN FİYATI
- Alış: 2.917,70 - Satış: 2.991,41
ZİYNET ALTINI FİYATI
- Alış: 5.853,68 - Satış: 5.964,52
ATA ALTIN FİYATI
- Alış: 6.054,71 - Satış: 6.210,78
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
- Alış: 839,34 - Satış: 868,16
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
- Alış: 507,80 - Satış: 609,67