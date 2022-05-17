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Altında son durum: 17 Mayıs gram, çeyrek ve tam altında son rakamlar

Dolar kurulundaki yükselişle yukarı yönlü hareket eden altın fiyatlarında 17 Mayıs Salı, bugün itibarıyla yeniden bir artış yaşandı. Peki, çeyrek, gram ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 17 Mayıs altında son durum...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Altında son durum ne: 17 Mayıs Gram, çeyrek ve tam altında son rakamlar
17 Mayıs altında son durum

Altın fiyatları 17 Mayıs Salı yani bugün hafta başında izlenen aşağı yönlü hareketin aksine güne yeniden değer artışıyla başladı. İşte, 17 Mayıs altın fiyatlarındaki rakamlar

17 MAYIS ALTIN FİYATLARINDAKİ SON RAKAMLAR

GRAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 914,64 - Satış: 914,80

ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • Alış: 1.464,26 - Satış: 1.496,55

ONS ALTIN

  • Alış: 1.827,32 - Satış: 1.827,79

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

  • Alış: 5.853,68 - Satış: 5.964,52

YARIM ALTIN FİYATI

  • Alış: 2.917,70 - Satış: 2.991,41

ZİYNET ALTINI FİYATI

  • Alış: 5.853,68 - Satış: 5.964,52

ATA ALTIN FİYATI

  • Alış: 6.054,71 - Satış: 6.210,78

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

  • Alış: 839,34 - Satış: 868,16

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

  • Alış: 507,80 - Satış: 609,67

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