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Amasya’da zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Üç aracın da hasar gördüğü kazada, Niyaz Tunç (66) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Veli Tunç ve Figen Tunç ile Abdulkadir Dinç ambulanslarla kaldırıldıkları Merzifon Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte detaylar.

14:52 . 9/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Amasya Haberleri

Amasya Haberleri

’nın Merzifon ilçesinde üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. İşte detaylar.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI

Kaza, Merzifon Havalimanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veli Tunç yönetimindeki 05 DY 512 plakalı otomobil kavşağa giriş yapmaya çalıştığı esnada Necmiye Aydın idaresindeki 05 ACM 578 plakalı otomobille çarpıştı. Ardından Murat Güner idaresindeki 34 DPL 903 plakalı pikap da araçlara çarparak kazaya karıştı. Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Üç aracın da hasar gördüğü kazada, Niyaz Tunç (66) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Veli Tunç ve Figen Tunç ile Abdulkadir Dinç ambulanslarla kaldırıldıkları Merzifon Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Amasya
#Merzifon
#Amasya haberleri
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