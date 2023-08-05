|
Özgün

Amasya'da kavşakta 3 otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 7 yaralı

Amasya'nın Suluova ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1'i ağır, 7 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle orta refüje savrulan otomobilde sıkışan sürücü Uğurlu, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Suluova Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan Uğurlu’nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre tek yönlü sağlanan trafik, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü. İşte detaylar.

10:45 . 5/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Amasya Haberleri

Amasya Haberleri

'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 7 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İşte detaylar.

3 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR, 7 KİŞİ YARALANDI

Kaza, Samsun-Amasya kara yolu Suluova kavşağında meydana geldi. Ferhat Uğurlu yönetimindeki 38 AZ 038, Zeynur Toprak yönetimindeki 16 ANS 325 ve Savaş Yalman yönetimindeki 52 AV 971 plakalı otomobiller kavşakta çarpıştı.

İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücülerle beraber Tuğçe Toprak, Yaşar Doğruel, Ayşe Erdoğan ve Aylin Ecrin Erdoğan yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ferhat Uğurlu'nun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Amasya
#Suluova
#Suluova Devlet Hastanesi
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Havalar ne zaman serinleyecek? 5 Ağustos il il hava durumu