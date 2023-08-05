'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 7 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İşte detaylar.

'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 7 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İşte detaylar.

İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücülerle beraber Tuğçe Toprak, Yaşar Doğruel, Ayşe Erdoğan ve Aylin Ecrin Erdoğan yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ferhat Uğurlu'nun durumunun ağır olduğu belirtildi.