Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kar etkili oluyor. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 5 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 15 santimetreye yaklaştı. D 100 kara yolunda ise karayolları ekipleri tuzlama ve küreme çalışmaları başlattı. Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.





İlçe Özel İdare Müdürü Elif Baloğlu, ilçede kar nedeniyle bazı köy yollarında sıkıntı olduğunu, yolların kapanmaması için ekiplerin çalışma yürüttüğünü ifade etti.





AMASYA'DA YARIN (5 ŞUBAT) OKULLAR TATİL Mİ?





Amasya'da kar yağışının etkili olmasıyla birlikte okulların tatil olması durumu da gündeme geldi. Ancak tatil ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Valilik tarafından resmi açıklama yapılması durumunda sayfamızda paylaşacağız.





AMASYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ





Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan hava durumu tahminlerine göre, Amasya saatlik, bugünkü, yarınki ve 5 günlük hava durumu bilgileri şu şekilde;

Çarşamba: 1° Karlı

Perşembe: -6° Karlı

Cuma: -4° Karlı

Cumartesi: -3° Yağmurlu

Pazar: -5° Karlı





AMASYA İKLİMİ





İlde Karadeniz iklimi - kara iklimi arasında bir geçiş iklimi hüküm sürer. Yazları kara iklimi kadar kurak, Türkiye'de Karadeniz iklimi kadar yağışlı değildir. Kışları ise Karadeniz iklimi kadar ılıman, kara iklimi kadar sert değildir. Ayrıca Yeşilırmak ve vadinin verdiği yumuşatıcı etki de yadsınamaz boyuttadır. Kış mevsiminde vadinin verdiği özellikten dolayı yükseklerde kar olsa bile şehir merkezinde kar etkisizdir.







