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Amasya'da kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı! Amasya hava durumu

Amasya'da kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı! Amasya hava durumu

17:274/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Amasya'da kar yağışı etkili oluyor
Amasya'da kar yağışı etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlerin ardından Amasya'da da kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar kalınlığı Gümüşhacıköy ilçe merkezinde 5 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 15 santimetreye yaklaştı. Peki Amasya'da okullar tatil mi? İşte güncel hava durumu tahminleri.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kar etkili oluyor. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 5 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 15 santimetreye yaklaştı. D 100 kara yolunda ise karayolları ekipleri tuzlama ve küreme çalışmaları başlattı. Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.


İlçe Özel İdare Müdürü Elif Baloğlu, ilçede kar nedeniyle bazı köy yollarında sıkıntı olduğunu, yolların kapanmaması için ekiplerin çalışma yürüttüğünü ifade etti.


AMASYA'DA YARIN (5 ŞUBAT) OKULLAR TATİL Mİ?


Amasya'da kar yağışının etkili olmasıyla birlikte okulların tatil olması durumu da gündeme geldi. Ancak tatil ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Valilik tarafından resmi açıklama yapılması durumunda sayfamızda paylaşacağız.


AMASYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan hava durumu tahminlerine göre, Amasya saatlik, bugünkü, yarınki ve 5 günlük hava durumu bilgileri şu şekilde;

Çarşamba: 1° Karlı

Perşembe: -6° Karlı

Cuma: -4° Karlı

Cumartesi: -3° Yağmurlu

Pazar: -5° Karlı


AMASYA İKLİMİ

İlde Karadeniz iklimi - kara iklimi arasında bir geçiş iklimi hüküm sürer. Yazları kara iklimi kadar kurak, Türkiye'de Karadeniz iklimi kadar yağışlı değildir. Kışları ise Karadeniz iklimi kadar ılıman, kara iklimi kadar sert değildir. Ayrıca Yeşilırmak ve vadinin verdiği yumuşatıcı etki de yadsınamaz boyuttadır. Kış mevsiminde vadinin verdiği özellikten dolayı yükseklerde kar olsa bile şehir merkezinde kar etkisizdir.



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