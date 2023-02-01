Siyah-beyazlılar, Amir Hadziahmetovic'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi. Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Profesyonel futbolcu Amir Hadziahmetovic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü arabam.com Konyaspor ile görüşmelere başlanmıştır.” Konyaspor, 3.2 milyon euroluk ödemeyi kabul etti. 1.2 milyon euro maaş alacak olan Amir, 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak. 25 yaşındaki Bosnalı orta saha, bu sezon Konyaspor ile çıktığı 23 resmi maçta 6 gol 4 asistlik performans sergiledi.