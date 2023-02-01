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Amir Hadziahmetoviç
Beşiktaş, transferi için yoğun çaba harcadığı Amir Hadziahmetovic transferinde mutlu sona ulaştı.
Siyah-beyazlılar, Amir Hadziahmetovic'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi. Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Profesyonel futbolcu Amir Hadziahmetovic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü arabam.com Konyaspor ile görüşmelere başlanmıştır.” Konyaspor, 3.2 milyon euroluk ödemeyi kabul etti. 1.2 milyon euro maaş alacak olan Amir, 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak. 25 yaşındaki Bosnalı orta saha, bu sezon Konyaspor ile çıktığı 23 resmi maçta 6 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Amir Hadziahmetoviç, 8 Mart 1997 tarihinde doğdu. Bosnalı millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da oynadı.
Altyapı kariyerine 2009 yılında FK Zeljeznicar Sarajevo U19 takımında başladı. Profesyonel kariyerini 2014 yılında FK Zeljeznicar Sarajevo takımında başladı. 47 maçta (3 gol 5 asist) performans sergiledi. Daha sonra profesyonel kariyerini Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile 2 yıllık bir sözleşme imzaladı. Tüm kulvarlarda Konyaspor formasıyla 171 maça çıktı ve 11 gol 10 asistlik katkı sağladı. 2016-2017 yılında Türkiye Kupasını kazandı.