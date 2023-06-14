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Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçını Anadolu Efes kazandı

Basketbol Süper Ligi Play-off Final serisi ilk maçında Anadolu Efes sahasında Pınar Karşıyaka'yı 82-78'lik skorla mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 24 sayıyla Anadolu Efes'ten Micic oldu. Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı serinin ikinci müsabakası, 15 Haziran Perşembe günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka maç özetini izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.

09:58 . 14/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Anadolu Efes 82-78 Pınar Karşıyaka Maç Özeti

Anadolu Efes 82-78 Pınar Karşıyaka Maç Özeti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Anadolu Efes, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 82-78 mağlup etti. Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, seride 1-0 öne geçti. Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı serinin ikinci müsabakası, 15 Haziran Perşembe günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

ANADOLU EFES - PINAR KARŞIYAKA MAÇ ÖZETİ

Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka maç özetini izlemek için

Anadolu Efes, Larkin-Micic ikilisinin 18 sayı kaydettiği ilk periyodu 23-14 önde tamamladı.

İkinci periyotta da iyi performansını sürdüren Anadolu Efes, dış atışlardan üst üste bulduğu basketlerle 14. dakikada 15 sayılık fark yakaladı: 33-18. Pınar Karşıyaka, McCollum'un 3 sayılık basketleriyle toparlanarak 16. dakikada farkı 7 sayıya indirdi: 35-28. Kalan bölümde hücumda daha etkili olan ve farkı yeniden açan Anadolu Efes, soyunma odasına 43-29 üstün gitti.

İki takımın da karşılıklı sayılar kaydettiği 3. periyodun ilk bölümü dengeli geçti. Art arda bulduğu 3 sayılık basketlerle skor üreten Pınar Karşıyaka, 28. dakikada farkı 5 sayıya (59-54) indirirken, Anadolu Efes son çeyreğe 62-56 önde girdi.

Dördüncü çeyrek büyük bir heyecana sahne oldu. Bu periyoda daha istekli başlayan Pınar Karşıyaka, Brown'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 34. dakikada ilk kez öne geçti: 66-67. Skor üstünlüğünün el değiştirdiği kalan bölümde Pınar Karşıyaka'nın faul hakkının dolmasını iyi değerlendiren Anadolu Efes, bu şekilde bulduğu sayılarla karşılaşmadan 82-78 galip ayrıldı.

PERİYOTLAR VE SAYILAR

Anadolu Efes:
Larkin 11, Micic 24, Clyburn 10, M'Baye 15, Pleiss 4, Doğuş Balbay, Bryant 15, Erten Gazi, Furkan Haltalı, Egehan Arna 3
Pınar Karşıyaka:
Kenan Sipahi 3, Kuzminskas 14, Brown 14, Angola 15, Delgado 5, McCollum 21, Berkan Durmaz 4, Thomas Akyazılı 2, Deniz Kılıçlı
1. Periyot:
23-14

Devre: 43-29

3. Periyot:
62-56



#Anadolu Efes
#Pınar Karşıyaka
#Basketbol Süper Ligi Play-off
#Final
#Micic
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