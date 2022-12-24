Özgün Anadolu Efes 88 - 69 Panathinaikos Maç Özeti İzle (VİDEO)
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Anadolu Efes 88 - 69 Panathinaikos Maç Özeti İzle (VİDEO)

Turkish Airlines EuroLeague'in 15'inci haftasında Anadolu Efes ve Panathinaikos karşı karşıya geldi. Anadolu Efes, Yunan ekibinin 88-69 mağlup etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 42-26 önde tamamlayan Anadolu Efes'te Will Clyburn kaydettiği 23 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Deplasman ekibinde ise Dwayne Bacon 20 sayıyla mücadeleyi tamamladı. Anadolu Efes - Panathinaikos maç özetini izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Anadolu Efes 88 - 69 Panathinaikos Maç Özeti İzle (VİDEO)
Anadolu Efes 88 - 69 Panathinaikos

Turkish Airlines EuroLeague'in 15'inci haftasında Panathinaikos'u 88-69 mağlup ederek 8'inci galibiyetini aldı.

ANADOLU EFES - PANATHİNAİKOS MAÇ ÖZETİ

  • Anadolu Efes - Panathinaikos maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

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