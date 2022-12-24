Anadolu Efes 88 - 69 Panathinaikos Maç Özeti İzle (VİDEO)

Turkish Airlines EuroLeague'in 15'inci haftasında Panathinaikos'u 88-69 mağlup ederek 8'inci galibiyetini aldı.
ANADOLU EFES - PANATHİNAİKOS MAÇ ÖZETİ
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Turkish Airlines EuroLeague'in 15'inci haftasında Panathinaikos'u 88-69 mağlup ederek 8'inci galibiyetini aldı.
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