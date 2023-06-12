Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka arasındaki play-off final serisinin maç takvimi belli oldu. İlk maç 13 Haziran Salı günü İstanbul'da oynanacak.
Ligde normal sezonu 3. sırada tamamlayan Anadolu Efes, play-off'ta Darüşşafaka Lassa ile son şampiyon Fenerbahçe Beko'yu eleyerek finale yükseldi. 30 haftalık periyodu 4. basamakta bitiren Pınar Karşıyaka ise Frutti Extra Bursaspor ile Türk Telekom'u saf dışı bırakarak adını finale yazdırdı. Seride 3 galibiyete ulaşan takım, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak.
Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka play-off final serisi başlıyor.
Final takvimi ise şöyle:
20.00 Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)
20.00 Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)
18.00 Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)