Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu yapılan 4 maçla tamamlandı. Süper Lig'de Galatasaray şampiyonluğa ulaştı. HangiKredi Ümraniyespor ile Bitexen Giresunspor, Spor Toto 1. Lig'e düştü. Sezona 19 takımla başlanan ve 4 takımın düşeceği ligde yıl içinde yaşanan gelişmelerden dolayı 2 takım veda etti. Süper Lig'de sezonu Fenerbahçeli Enner Valencia gol kralı olarak tamamladı. Ligin sona ermesiyle birlikte gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa'da 4 takım temsil edecek. Peki gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa'da hangi takımlar temsil edecek?