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Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka final maç takvimi açıklandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Anadolu Efes, 13 Haziran Salı günü sahasında Pınar Karşıyaka ile karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, beIN Sports'tan naklen yayımlanacak. İşte Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka final serisi maç takvimi.

13:18 . 12/06/2023 Monday
Yeni Şafak
Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka arasındaki play-off final serisinin maç takvimi belli oldu. İlk maç 13 Haziran Salı günü İstanbul'da oynanacak.

Ligde normal sezonu 3. sırada tamamlayan Anadolu Efes, play-off'ta Darüşşafaka Lassa ile son şampiyon Fenerbahçe Beko'yu eleyerek finale yükseldi. 30 haftalık periyodu 4. basamakta bitiren Pınar Karşıyaka ise Frutti Extra Bursaspor ile Türk Telekom'u saf dışı bırakarak adını finale yazdırdı. Seride 3 galibiyete ulaşan takım, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak.

Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka play-off final serisi başlıyor.

Final takvimi ise şöyle:

13 Haziran Salı:

20.00 Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

15 Haziran Perşembe

20.00 Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

17 Haziran Cumartesi

18.00 Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

19 Haziran Pazartesi (Gerekirse):

Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

21 Haziran Çarşamba (Gerekirse)

Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

#Anadolu Efes
#Pınar Karşıyaka
#final maçı
#Türkiye Sigorta Basketbol Süper lig
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