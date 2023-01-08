Anadolu Jet indirimli uçak biletleri kampanyası heyecanlandırdı

AnadoluJet'ten iç hat uçuşlarında avantajlı erken bilet kampanyası başlattı. AnadoluJet, 10-18 Ocak tarihlerinde tüm iç hat uçuşlarında yüzde 40 indirimli biletleri satışa sundu.

AnadoluJet'in sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, indirimden yararlanmak isteyenler, bugün ve yarın satın alacakları biletler ile 10-18 Ocak'ta yüzde 40 indirimli fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.

Anadolu Jet indirimli uçak bileti kampanyadan nasıl yararlanabilirim?

www.anadolujet.com adresinden veya mobil uygulamasından uçuşunuzu planlayın. Kredi/banka kartı ile yapacağınız işlemlerinizde ödeme sayfasında ‘Promosyon kodu’ alanına “AJYUZDE40” indirim kodunu girin ve uygula butonuna basarak kampanyadan yararlanın (Uygula butonuna basıldığında indirimli tutar ekrana yansıyacaktır).

Anadolu Jet indirimli bileti kampanyası kural & Koşullar:

08-09 Ocak 2023 tarihleri arasında alınacak biletler için geçerlidir.

10 -18 Ocak 2023 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.

Kampanya kapsamında tüm paket ve sınıflarda vergiler ve harçlar hariç ücret üzerinden %40 indirim sunulacaktır.

Kampanya, Kuzey Kıbrıs hariç tüm yurt içi direkt ve aktarmalı uçuşları kapsamaktadır.

Kampanya sadece AnadoluJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

Kampanya sadece AnadoluJet ve Türk Hava Yolları web sitesi / mobil uygulamasında geçerlidir.

Sonradan biletleme yapılmak üzere rezervasyon ile sonlandırılan işlemlerde kampanya fiyatları geçerli değildir, rezervasyon ve biletleme işlemi aynı anda yapılmalıdır.

Satın alınan biletlerin iptal, iade ve değişiklik işlemlerinde orijinal bilet kuralları geçerlidir.

Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.

AnadoluJet, kampanya ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.

AnadoluJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.

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