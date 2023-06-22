Anadolu Üniversitesi 2023 Yaz ve 2023 Bahar dönemine ait başvuru, kayıt işlemleri, derslerin başlangıcı gibi önemli tarihlerin yer aldığı akademik takvim açıklandı.

03 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2023 Bahar ve Yaz Dönemi Antrenör Temel Eğitim Sınavı başvuruları 19 Haziran-21 Temmuz 2023 tarihleri arasında sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresinden yapılabilecektir.

Mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyenler için Anadolu Üniversitesi e-Sertifika Programlarına başvurular devam ediyor. https://t.co/UzWiFaMDac bağlantısına tıklayarak programları inceleyebilir, çevrimiçi e-sertifika programlarına hemen kaydolabilirsiniz. 👩🏻‍🏫 pic.twitter.com/FbEcZ8hIGa — Anadolu Üniversitesi (@Anadolu_Univ) June 22, 2023

Anadolu Üniversitesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında 24 Şubat 2020 tarihinde Antrenör Temel Eğitiminin uygulanmasına ve geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalanmıştır. Bu işbirliğinin amacı; 14/12/2019 tarihli ve 30978 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Antrenör Eğitimi Yönetmeliğinde “müsabakası yapılan ve yapılmayan tüm spor dallarında, her kademedeki antrenör adaylarına yapılacak antrenör temel eğitimi ile temel eğitim sonunda uygulanacak sınavın düzenli ve etkin biçimde uygulanması, yapılan sınav sonucunda temel eğitim sınav sonuç belgesinin düzenlenmesi” şeklinde bahsi geçen hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi tarafından antrenör adaylarına yönelik beş kademeden oluşan ve teorik eğitimleri içeren Antrenör Temel Eğitimi e-Sertifika Programları hazırlanmıştır. Bu programlar ile antrenör adaylarına temel (teorik) eğitim verilmesi ve bu eğitimin sertifikalandırılması amaçlanmaktadır.

Antrenör Temel Eğitimi e-Sertifika Programına Kimler Katılabilir ?

Antrenör Temel Eğitimi e-Sertifika Programlarına katılabilmek için aşağıdaki şartları sağlamak gerekmektedir: • T.C. vatandaşı olmak • 18 yaşını doldurmuş olmak • En az lise ve dengi okul mezunu olmak • Federasyon eğitim talimatında belirtilen sağlık şartlarını taşımak • Antrenör Eğitimi Yönetmeliğinin 7.maddesinin (ç) bendinde yer alan suçlardan mahkum olmamak • Spor Disiplin Yönetmeliği ile federasyonların disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak.







