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AnadoluJet, ucuz bilet kampanyası başlattı: Yurt içi uçuşlar yüzde 30 indirimi olacak

AnadoluJet, Kasım ayında yurt içindeki uçuşları indirimli sunmaya başladı. Kampanya dahilinde yurt içindeki uçuşları için yüzde 30 indirim uygulanacak. Peki AnadoluJet ucuz bilet satışı kampanyası ne zaman, hangi tarihlerde geçerli, indirimden nasıl faydalanılacak? İşte detaylar.

11:50 - 1/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
AnadoluJet'ten ucuz bilet kampanyası

AnadoluJet'ten ucuz bilet kampanyası

AnadoluJet, Kasım ayında yurt içindeki uçuşları için yüzde 30 indirim kampanyası başlattı. AnadoluJet ucuz bilet kampanyası kapsamında Kasım ayı boyunca Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri yurt içi uçuşlar yüzde 30 indirimle satışa sunulacak. İndirim kodu olarak AJET30 yazılması yeterli olacak.

AnadoluJet ucuz bilet kampanyası hangi tarihlerde geçerli?

1-2 Kasım 2023 tarihlerinde biletlenen yurt içi uçuşlar (bugün ve yarın dahil) Kasım ayı içinde Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri kullanılabilecek.

Kampanya kapsamında vergiler ve harçlar hariç ücret üzerinden yüzde 30 indirim sunulacak.

Kuzey Kıbrıs hariç tüm yurt içi direkt ve aktarmalı uçuşlar dahil edildi. Kampanya 562.000 koltuk sayısı ile sınırlandırıldı.

AnadoluJet kampanyalı bilet nasıl alınır?

www.anadolujet.com adresinden veya mobil uygulamasından uçuşunuzu planlayın. Kredi/banka kartı ile yapacağınız işlemlerinizde ödeme sayfasında 'Promosyon kodu' alanına “AJET30” indirim kodunu girin ve uygula butonuna basarak kampanyadan yararlanın (Uygula butonuna basıldığında indirimli tutar ekrana yansıyacaktır)

Jetgenç indirimli bilet nasıl alınır?

Kampanyadan yararlanmak için Jetgenç'e üye olunmalıdır. Jetgenç'e üye olduktan sonra www.anadolujet.com ya da AnadoluJet Mobil Uygulaması'ndan bilet alırken "Jetgenç" yolcu tipi seçilerek devam edilmelidir.



#AnadoluJet
#AnadoluJet ucuz bilet kampanyası
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