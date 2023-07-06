Anakart, bilgisayarın en temel bileşenidir. Bu nedenle, anakart seçerken işlemci, bellek, grafik kartı ve diğer bileşenlerin anakartla uyumlu olduğundan emin olmanız önemlidir. Emin olmak içinde anakart model ve özelliklerine ihtiyaç duyarız. İşte Anakart modeli ve özelliklerini öğrenme yöntemleri.

ANAKART NEDİR?

Bilgisayar başta olmak üzere televizyon ve cep telefonu gibi elektronik cihazlarda da bulunan, donanımların bir araya toplanması ve bu donanımların birbirleri ile iletişim kurarak koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlayan parçaya anakart (motherboard) denir.

ANAKART NE İŞE YARAR?

Güç sağlar ve güç dağıtımı yapar.

Bios sayesinde işlemleri yürütür.

Diğer bileşenlerle iletişim kurar.

Veri akışını sağlar.

Bilgisayarın performansını belirler.

Bileşenler arasındaki uyum sayesinde maksimum performans sağlar.

ANAKART MODELİ VE ÖZELLİKLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Sistem Bilgisi ile Anakart Modeli Öğrenme

İlk yöntem, Windows 10'un dahili uygulamalarından Sistem Bilgisi'ni kullanmak. Windows ve R tuşlarına birlikte basarak Çalıştır penceresini açın. Buraya msinfo32 yazın ve Tamam'a tıklayın. Böylece Sistem Bilgisi uygulamasını açmış olacaksınız.

Açılan pencerede sisteminizle ilgili pek çok detayı bulabilirsiniz. Temel Kart Üreticisi, Temel Kart Ürünü ve Temel Kart Sürümü satırlarında, bilgisayarınızda bulunan anakartın detaylarını bulabilirsiniz.

Komut İstemi ile Anakart Modeli Öğrenme

Bu yöntemi kullanarak anakartınızla ilgili aynı bilgilere ulaşmanızın yanında, anakartın seri numarasını da öğrenmeniz mümkün. Bu yöntemde de Windows ve R tuşlarına birlikte basarak Çalıştır penceresini açın. Ama bu kez, Komut İstemi'ni açmak için cmd yazın ve Tamam'a tıklayın. Böylece Komut İstemi penceresini açacaksınız.

Şimdi, aşağıdaki satırı kopyalayın ve Komut İstemi penceresine yapıştırın:

wmic baseboard get product,manufacturer,version,serialnumber

Enter tuşuna bastığınız an, karşınıza anakartınızla ilgili detayların geldiğini göreceksiniz. Bu kez bu detaylara anakartınızın seri numarası da dahil olacak.

CPU-Z ile Anakart Modeli Öğrenme

Son olarak, anakart modelinizi öğrenmek için üçüncü parti bir yazılımdan yardım alabilirsiniz. Bizim tavsiyemiz, CPU-Z olacak. Buraya tıklayarak yazılımı indirin ve kurun. Yazılım açıldığında, üst kısımda sekmeler bulunduğunu göreceksiniz.

Bu sekmelerden Motherboard'a tıklayın. Anakartınızla ilgili tüm detayları, açılan sekme altında bulacaksınız.







