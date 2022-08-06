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Anaokullarında uyum haftası ne zaman başlayacak 2022-2023?

Anaokullarının açılış tarihi merak ediliyor. Milyonlarda öğrenci için yaz tatilinin sonuna yaklaşılıyor. Çok sayıda veli anaokuluna başlayacak çocuğu için eğitim başlangıç tarihini araştırıyor. Anaokullarında eğitim görecek çocuklar 2022-2023 anaokulları uyum haftası süreci ile okula başlamış olacak. Peki, bu yıl anaokulları ne zaman açılacak? 2022-2023 anaokullar uyum haftası hangi tarihte? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Anaokulları ne zaman açılacak? 2022-2023 anaokulları uyum haftası ne zaman?
Anaokulları açılış tarihi

2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala anaokullarının ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Okul hayatına başlayacak binlerce öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren konuya ilişkin araştırılanları bir araya getirdik...

ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Anaokulları, normal eğitim sürecinden bir hafta önce başlamaktadır. Bu yıl okullar 12 Eylül tarihinde eğitime başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 12 eylülde eğitime başlarken 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri 5 Eylül'de ders başı yapacak.

ANAOKULLARI UYUM EĞİTİM HAFTASI NE ZAMAN 2022-2023?

Anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Uyum eğitim haftası, eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce yapılıyor.

BİRİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak.

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