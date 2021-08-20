Anaokulları ne zaman açılacak? Okul öncesi açılış tarihi 2021 Okulların açılmasına kısa bir süre kala okul öncesi eğitim kurumları ve anaokullarının da başlangıç tarihi merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı 6 Eylül'de ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurdu. Peki, anaokulları ne zaman başlayacak? Okul öncesi ve anaokulları ne zaman açılacak? İşte detaylar...

Haber Merkezi 20 Ağustos 2021, 00:30 Son Güncelleme: 20 Ağustos 2021, 00:40 Yeni Şafak