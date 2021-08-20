Anaokulları ne zaman açılacak? Okul öncesi açılış tarihi 2021

2021-22 eğitim öğretim dönemine kısa bir süre kalırken anaokulları ne zaman açılacağı konusu merak edildi. Peki, anaokulları ne zaman açılacak? İşte anaokullarının açılış tarihi hakkında detaylar…
ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
MEB, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait takvimi açıklayarak okula uyum haftası tarihlerini duyurdu. Bu yılki takvimine göre 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için okullar 31 Ağustos'ta başlayacak.
Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.