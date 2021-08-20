Özgün Anaokulları ne zaman açılacak? Okul öncesi açılış tarihi 2021
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Anaokulları ne zaman açılacak? Okul öncesi açılış tarihi 2021

Okulların açılmasına kısa bir süre kala okul öncesi eğitim kurumları ve anaokullarının da başlangıç tarihi merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı 6 Eylül'de ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurdu. Peki, anaokulları ne zaman başlayacak? Okul öncesi ve anaokulları ne zaman açılacak? İşte detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Anaokulları ne zaman açılacak? Okul öncesi açılış tarihi 2021
anaokulu

2021-22 eğitim öğretim dönemine kısa bir süre kalırken anaokulları ne zaman açılacağı konusu merak edildi. Peki, anaokulları ne zaman açılacak? İşte anaokullarının açılış tarihi hakkında detaylar…

ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait takvimi açıklayarak okula uyum haftası tarihlerini duyurdu. Bu yılki takvimine göre 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için okullar 31 Ağustos'ta başlayacak.

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.


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