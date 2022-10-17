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Anayasanın 24 ve 41. maddeleri neler?

Başörtüsü için hazırlanan anayasa teklifi hakkında konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ "24. ve 41. madde çalışması tamamlandı" dedi. Peki Anayasanın 24 ve 41. maddeleri neler, içeriği ne?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Anayasanın 24 ve 41. maddeleri neler, içeriği ne?
Anayasa 24. ve 41. maddeleri

Başkan Erdoğan, partisinin geçtiğimiz günlerdeki grup toplantısında, başörtüsüyle ilgili, "Gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım." çağrısında bulunmuş ve "Ben arkadaşlarıma talimatı bugün burada veriyorum. Adalet Bakanım başta olmak üzere Anayasa Komisyonundaki arkadaşlarım hep birlikte çalışmalarını süratle hazırlayacaklar, önümüze getirecekler." ifadelerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ; 24 ve 41. madde çalışmasının tamamlandığını bildirdi.

Anayasanın 24. maddesi neler, içeriği ne?

  • 24. Madde. Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. 14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir.

Anayasanın 41. maddesi nedir?

Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. (1) (2)

  1. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.
  2. (Ek fıkra: 7/5/2010-5982/4 md.) Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir.
  3. (Ek fıkra: 7/5/2010-5982/4 md.) Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır.
  4. (1)Bu maddenin kenar başlığı “I. Ailenin korunması” iken, 7/5/2010 tarihli ve 5982 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
  5. (2)Bu fıkraya, 3/10/2001 tarih ve 4709 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle ,”ve eşler arasında eşitliğe dayanır”ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

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