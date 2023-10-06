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Android 14’ün desteklediği modeller belli oldu

Android 14, Google tarafından geliştirilen ve 4 Ekim 2023 tarihinde piyasaya sürülen Android işletim sisteminin en son sürümüdür. Android 14, Material You tasarım dilini bir üst seviyeye taşıyor ve kullanıcılara cihazlarını daha fazla özelleştirme imkanı sunuyor. Peki Android 14 yüklemesi nasıl yapılır? Android 14 hangi telefonlar alacak? Android 14 hangi cihazlara gelmeyecek? Android 14 nasıl güncellenir? İşte ayrıntılar ve yeni özellikler.

14:23 . 6/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Android 14 güncelleme alacak ilk modeller!

Android 14 güncelleme alacak ilk modeller!

Google, 4 Ekim’de düzenlediği etkinlikte yeni cihazların tanıtımı sırasında Android işletim sisteminin en yeni sürümü olan Android 14’ü yayınladı. Android 14 ile gelen dikkat çekici yeniliklerden biri yeni kilit ekranı özelleştirmeleri. Peki, Android 14 özellikleri neler? Android 14 alacak telefonlar Android 14 ile gelen yenilikler neler?İşte haberimizde Android 14 ile ilgili merak edilenler.

Android 14 ile gelen yenilikler

Android 14'ün öne çıkan özellikleri şunlardır:

Material You tasarım dilinin geliştirilmesi
: Android 14, Material You tasarım dilini bir üst seviyeye taşıyor ve kullanıcılara cihazlarını daha fazla özelleştirme imkanı sunuyor. Kullanıcılar, artık duvar kağıdından ilham alan temalar oluşturabilir ve daha fazla renk ve font seçeneğinden yararlanabilirler.
Desteklenen cihazları web kamerası olarak kullanma özelliği
: Android 14, desteklenen cihazları web kamerası olarak kullanma özelliğini sunuyor. Bu özellik, kullanıcıların akıllı telefonlarını veya tabletlerini uzaktan toplantılar veya eğitim için kullanmasına olanak tanır.
Uygulama izinlerinin daha güvenli ve kapsamlı hale getirilmesi
: Android 14, uygulama izinlerinin daha güvenli ve kapsamlı hale getirilmesi için yeni önlemler sunuyor. Uygulamalar, artık yalnızca ihtiyaç duydukları izinleri isteyebilir ve kullanıcılar, izinleri istedikleri zaman iptal edebilirler.

Gelişmiş PIN özelliği: Android 14, gelişmiş PIN özelliğini sunuyor. Bu özellik, kullanıcıların PIN'lerini daha güvenli hale getirmek için özel karakterler ve sayılar kullanmasına olanak tanır.

Font boyutları yüzde 200'e kadar artırılabiliyor
: Android 14, font boyutlarının yüzde 200'e kadar artırılabilmesini sağlıyor. Bu özellik, görme engelli kullanıcılar için daha erişilebilir bir deneyim sunar.
Health Connect uygulamasına merhaba
: Android 14, Health Connect uygulamasına merhaba diyor. Bu uygulama, farklı sağlık ve fitness uygulamalarından verileri birleştirerek kullanıcılara daha kapsamlı bir sağlık profili sunar.

Android 14 alacak modeller

  1. Google Pixel 4A
  2. Google Pixel 5, Pixel 5A
  3. Google Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6A
  4. Google Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7A
  5. Google Pixel 8, Pixel 8 Pro
  6. Google Pixel Fold
  7. Google Pixel Tablet

Android 14 güncellemesi nasıl yapılır?

Android 14 güncellemesi, cihazınızın üreticisi tarafından dağıtılır. Bu nedenle, güncellemeyi almak için, cihazınızın üreticisinin yazılım güncelleme sayfasını ziyaret etmeniz gerekir.

Android 14 güncellemesi için cihazınızın aşağıdaki gereksinimlerini karşıladığından emin olun:

  • Android 13 veya daha eski bir sürümü çalıştırmalıdır.
  • Cihazınız, Android 14 güncellemesini desteklemelidir.
  • Cihazınız, en az %50 şarj seviyesine sahip olmalıdır.
  • Cihazınız, Wi-Fi veya mobil veri bağlantısına bağlı olmalıdır.

Cihazınızın üreticisinin yazılım güncelleme sayfasında, Android 14 güncellemesini nasıl indireceğiniz ve yükleyeceğiniz hakkında adım adım talimatlar bulabilirsiniz.

Genel olarak, Android 14 güncellemesini almak için aşağıdaki adımları izleyin:

  • Cihazınızın üreticisinin yazılım güncelleme sayfasını ziyaret edin.
  • Cihazınızın modelini ve seri numarasını girin.
  • Android 14 güncellemesini bulun ve indirin.
  • İndirilen güncelleme dosyasını cihazınıza yükleyin.
  • Cihazınızı yeniden başlatın.

Android 14 güncellemesi, cihazınızın performansını, güvenlik özelliklerini ve kullanılabilirliğini iyileştirmek için tasarlanmıştır. Bu nedenle, güncellemeyi mümkün olan en kısa sürede yüklemenizi öneririz.

İşte Android 14 güncellemesini almak için bazı ipuçları:

Cihazınızın üreticisinin yazılım güncelleme sayfasını düzenli olarak kontrol edin.

Cihazınızın en son yazılım sürümünü çalıştırdığından emin olun.

Cihazınızın güncellemelerini Wi-Fi bağlantısı üzerinden yükleyin.

Cihazınızın güncellemesini yüklemeden önce, tüm verilerinizi yedekleyin.

Android 14 alacak Redmi modelleri;

  1. Redmi Note 13R Pro
  2. Redmi Note 13 Pro+
  3. Redmi Note 13 Pro
  4. Redmi Note 13 4G / 4G NFC
  5. Redmi Note 12T Pro
  6. Redmi Note 12 Turbo Edition
  7. Redmi Note 12 Speed
  8. Redmi Note 12 5G
  9. Redmi Note 12 4G
  10. Redmi Note 12S
  11. Redmi Note 12R
  12. Redmi Note 12 Pro 5G
  13. Redmi Note 12 Pro+ 5G
  14. Redmi Note 12 Discovery Edition
  15. Redmi Note 11T Pro
  16. Redmi Note 11T Pro+
  17. Redmi Note 11R
  18. Redmi K70 Pro
  19. Redmi K70
  20. Redmi K70E
  21. Redmi K60
  22. Redmi K60E
  23. Redmi K60 Pro
  24. Redmi K50
  25. Redmi K50 Pro
  26. Redmi K50 Gaming
  27. Redmi K50i
  28. Redmi K50 Ultra
  29. Redmi K40S
  30. Redmi 11 Prime
  31. Redmi 11 Prime 5G
  32. Redmi 12 5G
  33. Redmi 12
  34. Redmi 12C
  35. Redmi 10 5G
  36. Redmi Pad
  37. Redmi Pad SE

Android 14 alacak Xiaomi modelleri

  1. Xiaomi 14 Ultra
  2. Xiaomi 14 Pro
  3. Xiaomi 14
  4. Xiaomi 13 Ultra
  5. Xiaomi 13 Pro
  6. Xiaomi 13T Pro
  7. Xiaomi 13T
  8. Xiaomi 13
  9. Xiaomi 13 Lite
  10. Xiaomi 12
  11. Xiaomi 12 Pro
  12. Xiaomi 12S Ultra
  13. Xiaomi 12S
  14. Xiaomi 12S Pro
  15. Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
  16. Xiaomi 12 Lite
  17. Xiaomi 12T
  18. Xiaomi 12T Pro
  19. Xiaomi 11T
  20. Xiaomi 11T Pro
  21. Xiaomi Mi 11 Lite 5G
  22. Xiaomi 11 Lite 5G NE
  23. Xiaomi Mi 11 LE
  24. Xiaomi Mi 11
  25. Xiaomi Mi 11 Ultra
  26. Xiaomi Mi 11 Pro
  27. Xiaomi MIX 4
  28. Xiaomi MIX FOLD
  29. Xiaomi MIX FOLD 2
  30. Xiaomi MIX FOLD 3
  31. Xiaomi CIVI 1S
  32. Xiaomi CIVI 2
  33. Xiaomi CIVI 3
  34. Xiaomi CIVI 4
  35. Xiaomi Pad 5 Pro 12.4
  36. Xiaomi Pad 6
  37. Xiaomi Pad 6 Pro
  38. Xiaomi Pad 6 Max

Android 14 alacak POCO modelleri

  1. POCO M6 Pro 5G
  2. POCO M4 5G
  3. POCO M5
  4. POCO M5s
  5. POCO M4 Pro 5G
  6. POCO X4 GT
  7. POCO X6 Pro 5G
  8. POCO X6 5G
  9. POCO X5 5G
  10. POCO X5 Pro 5G
  11. POCO F6 Pro
  12. POCO F6
  13. POCO F5 Pro 5G
  14. POCO F5
  15. POCO F4


#Android 14
#Android 14 güncelleme
#Android 14 güncellemesi alacak modeller
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