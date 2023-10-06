Material You tasarım dilinin geliştirilmesi

: Android 14, Material You tasarım dilini bir üst seviyeye taşıyor ve kullanıcılara cihazlarını daha fazla özelleştirme imkanı sunuyor. Kullanıcılar, artık duvar kağıdından ilham alan temalar oluşturabilir ve daha fazla renk ve font seçeneğinden yararlanabilirler.