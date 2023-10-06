Android 14 güncelleme alacak ilk modeller!
Google, 4 Ekim’de düzenlediği etkinlikte yeni cihazların tanıtımı sırasında Android işletim sisteminin en yeni sürümü olan Android 14’ü yayınladı. Android 14 ile gelen dikkat çekici yeniliklerden biri yeni kilit ekranı özelleştirmeleri. Peki, Android 14 özellikleri neler? Android 14 alacak telefonlar Android 14 ile gelen yenilikler neler?İşte haberimizde Android 14 ile ilgili merak edilenler.
Android 14 ile gelen yenilikler
Android 14'ün öne çıkan özellikleri şunlardır:
Gelişmiş PIN özelliği: Android 14, gelişmiş PIN özelliğini sunuyor. Bu özellik, kullanıcıların PIN'lerini daha güvenli hale getirmek için özel karakterler ve sayılar kullanmasına olanak tanır.
Android 14 alacak modeller
- Google Pixel 4A
- Google Pixel 5, Pixel 5A
- Google Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6A
- Google Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7A
- Google Pixel 8, Pixel 8 Pro
- Google Pixel Fold
- Google Pixel Tablet
Android 14 güncellemesi nasıl yapılır?
Android 14 güncellemesi, cihazınızın üreticisi tarafından dağıtılır. Bu nedenle, güncellemeyi almak için, cihazınızın üreticisinin yazılım güncelleme sayfasını ziyaret etmeniz gerekir.
Android 14 güncellemesi için cihazınızın aşağıdaki gereksinimlerini karşıladığından emin olun:
- Android 13 veya daha eski bir sürümü çalıştırmalıdır.
- Cihazınız, Android 14 güncellemesini desteklemelidir.
- Cihazınız, en az %50 şarj seviyesine sahip olmalıdır.
- Cihazınız, Wi-Fi veya mobil veri bağlantısına bağlı olmalıdır.
Cihazınızın üreticisinin yazılım güncelleme sayfasında, Android 14 güncellemesini nasıl indireceğiniz ve yükleyeceğiniz hakkında adım adım talimatlar bulabilirsiniz.
Genel olarak, Android 14 güncellemesini almak için aşağıdaki adımları izleyin:
- Cihazınızın üreticisinin yazılım güncelleme sayfasını ziyaret edin.
- Cihazınızın modelini ve seri numarasını girin.
- Android 14 güncellemesini bulun ve indirin.
- İndirilen güncelleme dosyasını cihazınıza yükleyin.
- Cihazınızı yeniden başlatın.
Android 14 güncellemesi, cihazınızın performansını, güvenlik özelliklerini ve kullanılabilirliğini iyileştirmek için tasarlanmıştır. Bu nedenle, güncellemeyi mümkün olan en kısa sürede yüklemenizi öneririz.
İşte Android 14 güncellemesini almak için bazı ipuçları:
Cihazınızın üreticisinin yazılım güncelleme sayfasını düzenli olarak kontrol edin.
Cihazınızın en son yazılım sürümünü çalıştırdığından emin olun.
Cihazınızın güncellemelerini Wi-Fi bağlantısı üzerinden yükleyin.
Cihazınızın güncellemesini yüklemeden önce, tüm verilerinizi yedekleyin.
Android 14 alacak Redmi modelleri;
- Redmi Note 13R Pro
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13 4G / 4G NFC
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi Note 12 Turbo Edition
- Redmi Note 12 Speed
- Redmi Note 12 5G
- Redmi Note 12 4G
- Redmi Note 12S
- Redmi Note 12R
- Redmi Note 12 Pro 5G
- Redmi Note 12 Pro+ 5G
- Redmi Note 12 Discovery Edition
- Redmi Note 11T Pro
- Redmi Note 11T Pro+
- Redmi Note 11R
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70
- Redmi K70E
- Redmi K60
- Redmi K60E
- Redmi K60 Pro
- Redmi K50
- Redmi K50 Pro
- Redmi K50 Gaming
- Redmi K50i
- Redmi K50 Ultra
- Redmi K40S
- Redmi 11 Prime
- Redmi 11 Prime 5G
- Redmi 12 5G
- Redmi 12
- Redmi 12C
- Redmi 10 5G
- Redmi Pad
- Redmi Pad SE
Android 14 alacak Xiaomi modelleri
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
- Xiaomi 12 Lite
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi 11T
- Xiaomi 11T Pro
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Xiaomi Mi 11 LE
- Xiaomi Mi 11
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Xiaomi Mi 11 Pro
- Xiaomi MIX 4
- Xiaomi MIX FOLD
- Xiaomi MIX FOLD 2
- Xiaomi MIX FOLD 3
- Xiaomi CIVI 1S
- Xiaomi CIVI 2
- Xiaomi CIVI 3
- Xiaomi CIVI 4
- Xiaomi Pad 5 Pro 12.4
- Xiaomi Pad 6
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi Pad 6 Max
Android 14 alacak POCO modelleri
- POCO M6 Pro 5G
- POCO M4 5G
- POCO M5
- POCO M5s
- POCO M4 Pro 5G
- POCO X4 GT
- POCO X6 Pro 5G
- POCO X6 5G
- POCO X5 5G
- POCO X5 Pro 5G
- POCO F6 Pro
- POCO F6
- POCO F5 Pro 5G
- POCO F5
- POCO F4