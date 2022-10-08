Android telefon nasıl İOS yapılır?

Genel olarak fiyatından dolayı erişimi zor olan Apple telefonları insanları Android telefon almaya mecbur bırakabiliyor. Apple'ın işletim sisteminin kullanışı ve şık tasarımı Android kullanıcılarında da merak uyandırıyor. Sizlere adım adım Android telefonunuzu İOS'a çevirmeyi anlatacağız. İşte detaylar.
ANDROİD TELEFONU İPHONE'A ÇEVİRME NASIL YAPILIR?> Telefonunuzdan Play Store'a girin.
> Arama çubuğuna 'Launcher İOS 16' yazın.> Uygulamayı indirin.
> Uygulama yüklemesi tamamlandıktan sonra uygulamayı açın ve izinleri onaylayın.
> Kilit Ekranı yazan yere tıklayın. (5 saniyelik video çıkabilir)
> Aşağıdaki resimde Uygulamada yukarda bulunan kırmızı butonu yeşile çevirin.
> İstenilen izinleri verin.
> Ana Ekran olarak İOS Launcher uygulamasını kullanın yazan ekranda Her zaman işaretleyin.
> Artık telefonunuzun görünümü İOS oldu.
ANDROİD TELEFONDA DİNAMİK ADA (DYNAMIC ISLAND) NASIL YAPILIR?
> Telefonunuzdan Play Store'a girin.
> Dynamic Island yazın ve resimde görünen uygulamayı indirin.
> Uygulamayı yükleyin ve açın.
> Uygulamaları seçin kısmından hangi uygulamalarda kullanmak istiyorsanız onları seçin.
> Bildirimlere izin verin.
> Ekran çizimi kısmından da izin verin.
> Artık Dinamik Ada özelliğini telefonunuzda kullanabilirsiniz.