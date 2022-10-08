Android telefon nasıl İOS yapılır? Kimi zaman bazı özelliklerden dolayı, kimi zaman yaşanan teknik arızalardan dolayı, kimi zaman da arayüz olarak Android kullanıcıları İOS işletim sistemi olan iPhone telefonları, iPhone kullanıcıları da Android telefonları kullanmak istemektedir. Android telefona İOS kurulur mu? Android telefondan iPhone’a nasıl geçilir? Android telefona nasıl iOS 16 yüklenir? Android telefonda Dinamik Ada (Dynamic İsland) nasıl kurulur? gibi soruların cevaplarını merak edenler için derlediğimiz bu haberde işletim sisteminizi nasıl değiştirebileceğinizi adım adım anlatacağız. Bu deneyimi yaşamak isteyenler için işte detaylar.

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