Özgün Android telefon nasıl İOS yapılır?
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Android telefon nasıl İOS yapılır?

Kimi zaman bazı özelliklerden dolayı, kimi zaman yaşanan teknik arızalardan dolayı, kimi zaman da arayüz olarak Android kullanıcıları İOS işletim sistemi olan iPhone telefonları, iPhone kullanıcıları da Android telefonları kullanmak istemektedir. Android telefona İOS kurulur mu? Android telefondan iPhone’a nasıl geçilir? Android telefona nasıl iOS 16 yüklenir? Android telefonda Dinamik Ada (Dynamic İsland) nasıl kurulur? gibi soruların cevaplarını merak edenler için derlediğimiz bu haberde işletim sisteminizi nasıl değiştirebileceğinizi adım adım anlatacağız. Bu deneyimi yaşamak isteyenler için işte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Android telefonu iPhone’a çevirme, işletim sistemi kurma, telefonu ios yapma
İOS 16 Dinamik Ada

Genel olarak fiyatından dolayı erişimi zor olan Apple telefonları insanları Android telefon almaya mecbur bırakabiliyor. Apple'ın işletim sisteminin kullanışı ve şık tasarımı Android kullanıcılarında da merak uyandırıyor. Sizlere adım adım Android telefonunuzu İOS'a çevirmeyi anlatacağız. İşte detaylar.

ANDROİD TELEFONU İPHONE'A ÇEVİRME NASIL YAPILIR?

> Telefonunuzdan Play Store'a girin.

> Arama çubuğuna 'Launcher İOS 16' yazın.

> Uygulamayı indirin.

> Uygulama yüklemesi tamamlandıktan sonra uygulamayı açın ve izinleri onaylayın.

> Kilit Ekranı yazan yere tıklayın. (5 saniyelik video çıkabilir)

> Aşağıdaki resimde Uygulamada yukarda bulunan kırmızı butonu yeşile çevirin.

> İstenilen izinleri verin.

> Ana Ekran olarak İOS Launcher uygulamasını kullanın yazan ekranda Her zaman işaretleyin.

> Artık telefonunuzun görünümü İOS oldu.

ANDROİD TELEFONDA DİNAMİK ADA (DYNAMIC ISLAND) NASIL YAPILIR?

> Telefonunuzdan Play Store'a girin.

> Dynamic Island yazın ve resimde görünen uygulamayı indirin.

> Uygulamayı yükleyin ve açın.

> Uygulamaları seçin kısmından hangi uygulamalarda kullanmak istiyorsanız onları seçin.

> Bildirimlere izin verin.

> Ekran çizimi kısmından da izin verin.

> Artık Dinamik Ada özelliğini telefonunuzda kullanabilirsiniz.

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