Anjiyo, tıp dünyasında oldukça yaygın olarak kullanılan bir tanı ve tedavi yöntemidir. Peki anjiyo nedir, nasıl yapılır ve kimlere yapılır sorularının cevaplarını merak ediyor musunuz? İşte detaylar:

Anjiyo Nedir?

Anjiyo, damarların görüntülenmesi için yapılan radyolojik bir işlemdir. Bu işlem sırasında, kan damarlarına kontrast madde enjekte edilir ve X-ışınlarıyla damarların görüntüleri alınır. Böylece damar tıkanıklıkları, daralmalar veya diğer anormallikler kolayca tespit edilir.

Anjiyo Çeşitleri

Koroner Anjiyo: Kalp damarlarının görüntülenmesi için yapılan anjiyo türüdür.

Beyin Anjiyosu: Beyindeki damarların görüntülenmesi için yapılan işlemdir.

Ekstremiteler Anjiyosu: Kol ve bacak damarlarını görmek için kullanılır.

Anjiyonun Nasıl Yapılır?

Anjiyo genellikle hastanede radyoloji bölümünde yapılır. İşlem sırasında, genellikle kasıktan veya koldan bir kateter yerleştirilir. Bu kateter yardımıyla kontrast madde damarlara enjekte edilir. Ardından özel bir X-ışını cihazıyla damarların görüntüleri alınır.

Anjiyo Kimlere Yapılır?

Koroner Artery Hastalığı Şüphesi Olanlar: Göğüs ağrısı veya benzeri belirtiler yaşayanlar için anjiyo önerilebilir.

Damar Tıkanıklığı Şüphesi Olanlar: Bacaklarda ağrı veya yürüme zorluğu yaşayanlar için yapılabilir.

Beyin Damar Anormallikleri: İnme veya beyin anevrizması şüphesi olan hastalar için önerilir.

Anjiyonun Riskleri

Her tıbbi işlemde olduğu gibi, anjiyoda da bazı riskler bulunmaktadır. Bunlar; enfeksiyon, kanama, alerjik reaksiyonlar veya kontrast maddeye reaksiyon olarak sıralanabilir.







