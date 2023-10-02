Aile hekimliği
Aile hekimleri tedavinin ilk basamağı denilebilir. Aile hekimi hastayı inceledikten sonra önemli belirti ve semptomları olan hastaları alanında uzman doktorlara ve kliniklere yönlendirebilir. Aile hekimlerinin görev yaptığı sağlık ocaklarında teşhiş ve tedavi amaçlı bazı tahliller yapılmaktadır. Peki, Aile hekimliği (sağlık ocağı)nde hangi testler, hangi tahliller yapılır? İşte detaylar...
Aile Hekimliğinde Yapılan Tahliller
Aile hekimliğinde yapılan tahliller, aşağıdaki kategorilere ayrılabilir:
Aile hekimliğinde yapılan tahlillerin kapsamı, bireyin yaşına, cinsiyetine, sağlık durumuna ve aile hekiminin değerlendirmesine göre değişebilir.
Aile hekimliğinde yapılan bazı yaygın tahliller şunlardır:
Aile Hekimliğinde Yapılan Tahlillerin Tam Listesi
Tam Kan
Demir (serum)
Demir bağlama kapasitesi
Ferritin
LİPİT PROFİLİ
LDL kolestrol Kolesterol
HDL kolesterol
Trigliserid
Alanin aminotransferaz (ALT)
Aspartat transaminaz (AST)
Bilirubin (total)
Bilirubin (direkt)
Gamma glutamil transferaz (GGT)
Laktik Dehidrogenaz (LDH)
Glukoz
Glikozile hemoglobin (Hb A1C)
Serbest T3
Serbest T4
TSH
Kan üre azotu (BUN)
Kreatinin
Ürik asit
Albümin
Amilaz
Alkalen fosfataz
Kalsiyum (Ca)
Klor (Cl)
Fosfor (P)
Magnezyum
Potasyum
Sodyum (Na)
CRP
ASO
Beta-hCG (total hCG)
Kreatin kinaz (CK)
VDRL-RPR
HBsAg Anti HCV
Anti HIV
Prostat spesifik antijen (PSA)
Folat Anti HBs
Hemoglobin zincir analizi
Dışkıda hHb
25-Hidroksi Vit. D
ABO+Rh tayini
Tam otamatik idrar biyokimyası ve mikroskobisi
Aile hekimliğinde yapılan tahliller ücretsiz mi?
Aile hekimliğinde yapılan tahliller, genellikle ücretsiz veya çok düşük bir ücret karşılığında gerçekleştirilir.
Aile Hekimliği tahlil sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
Aile hekimliğinde yapılan tahlil sonuçları e-Devlet girişi ile e-Nabız sistemi üzerinden görüntülenebiliyor.