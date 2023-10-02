Aile hekimleri tedavinin ilk basamağı denilebilir. Aile hekimi hastayı inceledikten sonra önemli belirti ve semptomları olan hastaları alanında uzman doktorlara ve kliniklere yönlendirebilir. Aile hekimlerinin görev yaptığı sağlık ocaklarında teşhiş ve tedavi amaçlı bazı tahliller yapılmaktadır. Peki, Aile hekimliği (sağlık ocağı)nde hangi testler, hangi tahliller yapılır? İşte detaylar...