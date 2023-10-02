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Aile Hekimliğinde Hangi Testler/ Tahliller Yapılıyor?

Aile hekimliği, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi amacıyla birinci basamak sağlık hizmetlerini sunan bir sistemdir. Bu sistemde, aile hekimi tarafından yapılan tahliller, bireylerin genel sağlık durumlarını değerlendirmek ve olası hastalıkları erken teşhis etmek amacıyla gerçekleştirilir. Aile hekimliği/ sağlık ocağında yapılan tahliller nelerdir? Hangi testler yapılıyor? İşte 2023 Aile Hekimliği / sağlık ocağında yapılan tahlil ve tetkikler...

10:26 . 2/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Aile hekimliği

Aile hekimliği

Aile hekimleri tedavinin ilk basamağı denilebilir. Aile hekimi hastayı inceledikten sonra önemli belirti ve semptomları olan hastaları alanında uzman doktorlara ve kliniklere yönlendirebilir. Aile hekimlerinin görev yaptığı sağlık ocaklarında teşhiş ve tedavi amaçlı bazı tahliller yapılmaktadır. Peki, Aile hekimliği (sağlık ocağı)nde hangi testler, hangi tahliller yapılır? İşte detaylar...

Aile Hekimliğinde Yapılan Tahliller

Aile hekimliğinde yapılan tahliller, aşağıdaki kategorilere ayrılabilir:

Kan tahlilleri:
Kan sayımı, biyokimya, hormon testleri, bulaşıcı hastalıklara yönelik testler, vitamin ve mineral düzeylerine yönelik testler gibi çeşitli kan tahlilleri aile hekimliği tarafından yapılabilir.
İdrar tahlilleri:
Tam idrar tahlili, gebelik testi gibi idrar tahlilleri de aile hekimliği tarafından yapılabilir.
Diğer tahliller:
Dışkı tahlili, cilt testleri, alerji testleri gibi diğer tahliller de aile hekimi tarafından yapılabilir.

Aile hekimliğinde yapılan tahlillerin kapsamı, bireyin yaşına, cinsiyetine, sağlık durumuna ve aile hekiminin değerlendirmesine göre değişebilir.

Aile hekimliğinde yapılan bazı yaygın tahliller şunlardır:

Kan sayımı:
Bu tahlil, kandaki kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve trombositlerin sayısını ve özelliklerini ölçer.
Biyokimya
: Bu tahlil, kandaki şeker, yağ, protein, elektrolit ve diğer maddelerin düzeylerini ölçer.
Tiroid fonksiyon testleri:
Bu tahliller, tiroid bezinin işleyişini değerlendirmek için yapılır.
Kan grubu tayini:
Bu tahlil, kanın hangi gruplara ait olduğunu belirlemek için yapılır.
Hepatit markerları:
Bu tahliller, hepatit A, B ve C virüslerine karşı vücutta antikor varlığını belirlemek için yapılır.
Bulaşıcı hastalıklara yönelik testler:
Bu testler, HIV, AIDS, cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi bulaşıcı hastalıkların teşhisine yardımcı olur.
Vitamin ve mineral düzeylerine yönelik testler:
Bu testler, vücudun vitamin ve mineral eksikliklerini belirlemek için yapılır.
Tam idrar tahlili:
Bu tahlil, idrardaki protein, şeker, kan, bakteri ve diğer maddelerin varlığını veya yokluğunu belirlemek için yapılır.

Aile Hekimliğinde Yapılan Tahlillerin Tam Listesi

Tam Kan

Demir (serum)

Demir bağlama kapasitesi

Ferritin

LİPİT PROFİLİ

LDL kolestrol Kolesterol

HDL kolesterol

Trigliserid

Alanin aminotransferaz (ALT)

Aspartat transaminaz (AST)

Bilirubin (total)

Bilirubin (direkt)

Gamma glutamil transferaz (GGT)

Laktik Dehidrogenaz (LDH)

Glukoz

Glikozile hemoglobin (Hb A1C)

Serbest T3

Serbest T4

TSH

Kan üre azotu (BUN)

Kreatinin

Ürik asit

Albümin

Amilaz

Alkalen fosfataz

Kalsiyum (Ca)

Klor (Cl)

Fosfor (P)

Magnezyum

Potasyum

Sodyum (Na)

CRP

ASO

Beta-hCG (total hCG)

Kreatin kinaz (CK)

VDRL-RPR

HBsAg Anti HCV

Anti HIV

Prostat spesifik antijen (PSA)

Folat Anti HBs

Hemoglobin zincir analizi

Dışkıda hHb

25-Hidroksi Vit. D

ABO+Rh tayini

Tam otamatik idrar biyokimyası ve mikroskobisi

Aile hekimliğinde yapılan tahliller ücretsiz mi?

Aile hekimliğinde yapılan tahliller, genellikle ücretsiz veya çok düşük bir ücret karşılığında gerçekleştirilir.

Aile Hekimliği tahlil sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Aile hekimliğinde yapılan tahlil sonuçları e-Devlet girişi ile e-Nabız sistemi üzerinden görüntülenebiliyor.



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