Ankara Etimesgut seçim sonuçları 2023, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri belli oluyor. Türkiye 14 Mayıs Pazar günü sandığa gidecek. Bu kapsamda Ankara Etimesgut seçim sonuçları, Çanakkale milletvekili sayısı ve Cumhurbaşkanı seçiminde etkili olacak. İşte 2023 Ankara Etimesgut seçim sonuçları ve oy oranları...

Ankara Etimesgut Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Ankara Etimesgut Seçim Sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri kapsamında merak ediliyor. 14 Mayıs Pazar günü seçmenler 81 ilde kurulan sandıklarda oy kullanacak. Etimesgut Seçim Sonuçları da cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi kapsamında belirleyici olacak. YSK yayın yasağının kaldırılması ile seçim sonuçları anbean yenisafak.com seçim sayfasından yayınlanacak.





İkinci Turda Oy Nasıl Kullanılacak?

İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde seçim ikinci oylamaya kalacak. İlk seçimde en çok oy alan iki aday, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci oylamada yarışacak.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması halinde seçmenler, aynı seçmen bilgi kağıdı ile ilk seçimde oy verdikleri sandık alanlarında oylarını kullanacak.

Oy Verme İşlemleri Saat Kaçta?

14 Mayıs seçimleri oy verme saatleri Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlendi. Buna göre 81 ilde oy verme işlemleri sabah saat 08.00’de başlayacak ve akşam saat 17.00’de sona erecek.

Ankara Etimesgut Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi

Ankara'nın en büyük ilçelerinden biri olan Etimesgut, başkentin batısında yer almaktadır. Etimesgut ilçesi, Anadolu'nun tarihi dokusunu yansıtan tarihi yerleri, modern yapıları ve yeşil alanları ile dikkat çekmektedir. Ayrıca, önemli bir askeri bölge olması nedeniyle, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birçok birimi de ilçede bulunmaktadır.

Tarihçe

Etimesgut'un tarihi Roma dönemine kadar uzanmaktadır. Bu dönemde "Gorgum" adıyla anılan bölge, Bizans döneminde "Korgum" olarak anılmıştır. İlçenin adı ise Osmanlı döneminde "Etimesgut" olarak değiştirilmiştir. Etimesgut, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra, askeri bir bölge olarak kullanılmaya başlanmıştır. İlçe, 1954 yılında Ankara'nın batısındaki Gaziemir, Karşıyaka ve Sirkeli köylerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur.

Coğrafya

Etimesgut, Ankara'nın batısında yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 222 kilometrekare olup, Ankara'nın en büyük ilçelerinden biridir. İlçe, batısında Polatlı, kuzeyinde Yenimahalle, doğusunda Mamak ve Sincan, güneyinde Gölbaşı ilçeleri ile çevrilidir. Etimesgut ilçesi, Ankara'nın en yüksek rakımlı ilçelerinden biridir ve deniz seviyesinden ortalama 850 metre yükseklikte yer almaktadır.

Nüfus

2021 yılı itibariyle Etimesgut ilçesinin nüfusu 432.686'dır. İlçenin nüfusu son yıllarda hızlı bir şekilde artış göstermektedir. Bunun en büyük nedeni, ilçenin konumu ve imkanları ile Ankara'nın büyük bir göç alan ilçesi olmasıdır. Etimesgut'un nüfus yoğunluğu ise kilometrekare başına yaklaşık 2.000 kişidir.

İlçeler

Etimesgut ilçesi, 25 mahalleden oluşmaktadır. Bunlar arasında Ovacık, Eryaman, Fatih, Ümitköy, Elvankent, Göksu ve Şehitkamil mahalleleri en büyük mahalleler arasındadır. İlçede, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait birçok birim ve askeri üsler yer almaktadır. Bunların yanı sıra, ilçe merkezinde de birçok kamu kurumu ve özel sektöre ait işletmeler bulunmaktadır.







