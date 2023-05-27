Ankara Etimesgut seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

Ankara Etimesgut cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları , 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında merak ediliyor. Ankara Etimesgut seçim sonuçları , Cumhurbaşkanını belirleyecek. İşte, 2023 Ankara Etimesgut seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler.

Ankara Etimesgut Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye sandık başına gidiyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları yayımlanacak. Seçim sonuçları anbean takip edilecek.

28 Mayıs Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

14 Mayıs seçim sonuçları Oğan ne kadar oy aldı?

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

Ankara Etimesgut Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi

Ankara'nın en büyük ilçelerinden biri olan Etimesgut, başkentin batısında yer almaktadır. Etimesgut ilçesi, Anadolu'nun tarihi dokusunu yansıtan tarihi yerleri, modern yapıları ve yeşil alanları ile dikkat çekmektedir. Ayrıca, önemli bir askeri bölge olması nedeniyle, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birçok birimi de ilçede bulunmaktadır.

Tarihçe

Etimesgut'un tarihi Roma dönemine kadar uzanmaktadır. Bu dönemde "Gorgum" adıyla anılan bölge, Bizans döneminde "Korgum" olarak anılmıştır. İlçenin adı ise Osmanlı döneminde "Etimesgut" olarak değiştirilmiştir. Etimesgut, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra, askeri bir bölge olarak kullanılmaya başlanmıştır. İlçe, 1954 yılında Ankara'nın batısındaki Gaziemir, Karşıyaka ve Sirkeli köylerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur.

Coğrafya

Etimesgut, Ankara'nın batısında yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 222 kilometrekare olup, Ankara'nın en büyük ilçelerinden biridir. İlçe, batısında Polatlı, kuzeyinde Yenimahalle, doğusunda Mamak ve Sincan, güneyinde Gölbaşı ilçeleri ile çevrilidir. Etimesgut ilçesi, Ankara'nın en yüksek rakımlı ilçelerinden biridir ve deniz seviyesinden ortalama 850 metre yükseklikte yer almaktadır.

Nüfus

2021 yılı itibariyle Etimesgut ilçesinin nüfusu 432.686'dır. İlçenin nüfusu son yıllarda hızlı bir şekilde artış göstermektedir. Bunun en büyük nedeni, ilçenin konumu ve imkanları ile Ankara'nın büyük bir göç alan ilçesi olmasıdır. Etimesgut'un nüfus yoğunluğu ise kilometrekare başına yaklaşık 2.000 kişidir.

İlçeler

Etimesgut ilçesi, 25 mahalleden oluşmaktadır. Bunlar arasında Ovacık, Eryaman, Fatih, Ümitköy, Elvankent, Göksu ve Şehitkamil mahalleleri en büyük mahalleler arasındadır. İlçede, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait birçok birim ve askeri üsler yer almaktadır. Bunların yanı sıra, ilçe merkezinde de birçok kamu kurumu ve özel sektöre ait işletmeler bulunmaktadır.



