Ankara'da kuvvetli sağanak etkili oluyor. Kentte öğle saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi.

Sıhhiye semtinde çok sayıda araç su altında kaldı. Vatandaşlar kendi imkanları ile araçlarını kurtarmaya çalıştı. Belediye ekipleri metro girişlerinde olası su baskınlarının önlenmesi amacıyla tedbir aldı.

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Sıhhiye ve Çetin Emeç Bulvarı'nda da biriken sular nedeniyle araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.