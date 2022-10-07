Özgün Ankara akşam ezanı ve yatsı ezanı kaçta okunacak? 7 Ekim Cuma Mevlid gecesi Ankara namaz vakitleri
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Ankara akşam ezanı ve yatsı ezanı kaçta okunacak? 7 Ekim Cuma Mevlid gecesi Ankara namaz vakitleri

Mevlid gecesi dolayısıyla oruç tutan vatandaşlar akşam namazının okunması ile iftar yapacak. Ankara'da yaşayan vatandaşlar akşam ezanı ve yatsı namazı vakitlerini merak ediyor. Diyanet'in belirlemiş olduğu namaz vakitlerine göre 7 Ekim Mevlid gecesi Ankara akşam ezanı ve yatsı ezanı saatlerini sizler için hazırladık. İşte 7 Ekim Ankara iftar saati için akşam ve yatsı namazı vakitleri...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankara iftar saati ve yatsı ezanı saati: 7 Ekim Mevlid gecesi Ankara namaz vakitleri 2022
Ankara namaz vakti

Rebiülevvel ayının 12. gecesinde eda edilen ve Hz. Muhammed'in doğduğu gece olarak bilinen Mevlid Kandili'nde Ankara akşam ve yatsı namazı vakitleri merak kazandı. İllere göre değişiklik gösteren ezan vakitleri Diyanet resmi internet sayfasında yayınlanıyor. Peki, Ankara akşam ezanı ve yatsı ezanı saat kaçta okunuyor?

ANKARA AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

Ankara'da akşam ezanı 7 Ekim Cuma bugün; saat 18:30'da okunacak.

ANKARA YATSI NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da yatsı ezanı saat 19:46'ta okunacak.

AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Akşam namazı; 3 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere toplam 5 rekat olarak eda ediliyor.

AKŞAM NAMAZI FARZININ KILINIŞI

BİRİNCİ REKAT

"Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının üç rekat farzını kılmaya" diyerek niyet edilir.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır.

Sübhaneke duası okunur.

"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.

Fatiha suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir burada "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir

"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

Akşam ezanı saat kaçta okunuyor İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir il il ezan vakitleri 7 Ekim 2022 Cuma

İKİNCİ REKAT

"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir

Fatiha suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü' dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Oturarak Ettehıyyatü okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

ÜÇÜNCÜ REKAT

"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir

Fatiha suresi okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir ve akşam namazının farzı tamamlanır.

Ettehiyyatü duası okunuşu
ÖZGÜN
Ettehiyyatü duası okunuşu

AKŞAM NAMAZI SÜNNETİNİN KILINIŞI

BİRİNCİ REKAT

Niyet edilir. ""Niyet ettim Allah rızası için bu günkü Akşam namazının iki rekat sünnetini kılmaya" diyerek niyet edilir.İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denilerek tekbir getirilir.Sübhanake duası okunur.

"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.

Fatiha suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir burada "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir.

"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

İKİNCİ REKAT

"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.

Fatiha suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü' dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.

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