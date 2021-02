Yatsı namazı nasıl kılınır? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il yatsı ezanı saati

Yatsı ezanı saati ve kılınışı hakkında detaylar araştırılıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve il il yatsı namazı saati için detayları haberimizde sizler için hazırladık. Regaib kandili gecesi için ibadetlerine hazırlanan Müslümanlar bu önemli günde yatsı namazını kaçırmak istemiyor. Bu nedenle “yatsı ezanı kaçta okunacak, yatsı namazı nasıl kılınır” gibi sorular da gündem oldu.

YATSI EZANI SAATİ (İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE TÜM İLLER)

İstanbul Namaz vakitleri sayfamız üzerinden anlık olarak ezan saatleri bilgisine ulaşabilirsiniz. 2021 Sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı ve yatsı namazı ezanı vakti saat kaçta okunuyor? Sorularının yanıtını da bu sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Ankara Namaz vakitleri sayfamız üzerinden de anlık olarak ezan saatleri hakkında detaylara ulaşabilirsiniz.

İzmir Namaz vakitleri sayfamızdan da tüm ezan saatleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

TÜM İLLERİN NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN.

Haftalık Namaz Vakitleri:

YATSI NAMAZI NASIL KILINIR?

4 Rekat ilk sünnetin kılınışı

İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü yatsı namazının ilk sünnetini kılmaya",

"Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,

Erkekler, tekbir alırken; ellerin içi kıbleye karşı ve parmaklar normal açıklıkta bulunur. Başparmaklar, kulak yumuşağı hizasına gelecek şekilde eller yukarıya kaldırılır. Kadınlar, tekbir alırken; ellerinin içi kıbleye karşı, parmaklar normal açıklıkta ve parmak uçları omuz hizasına gelecek şekilde ellerini yukarıya kaldırır.

1 Rekat:

Ayakta sırasıyla: a) Sübhaneke, b) Eûzü-besmele, c) Fatiha sûresi, d) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.

Erkekler, sağ elin avucu, sol elin üzerinde ve sağ elin baş ve küçük parmakları sol elin bileğini kavramış olarak ellerini göbek altında bağlarlar.Kadınlar, sağ el sol elin üzerinde olacak şekilde ellerini göğüs üstüne koyarlar. Erkeklerde olduğu gibi sağ elin parmakları ile sol elin bileğini kavramazlar.

"Allahü Ekber" diyerek rükûa varılır ve burada üç defa "Sübhâne Rabbiye’l-azim" denilir.

Rükû da iken ayakların üzerine bakılır. Erkekler, rükûda, parmakları açık olarak elleri ile dizlerini tutup sırtını dümdüz yaparlar. Dizlerini ve dirseklerini dik tutarlarKadınlar, rükûda, sırtlarını biraz meyilli tutarak erkeklerden daha az eğilirler. Ellerini (parmaklarını açmayarak) dizleri üzerine koyarlar ve dizlerini biraz bükük bulundururlar.

Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

Secdeye inerken önce dizler, sonra eller, daha sonra da alın ve burun yere konur. Secdede baş iki elin arasında ve hizasında bulunur. Secdede iken ayaklar kaldırılmaz. Secdede burun kenarlarına bakılır.

Erkekler, secdede dirseklerini yanlarından uzak, kollarını yerden kalkık bulundururlar. Ayaklar, parmaklar üzerinde dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur.Kadınlar, secdede kollarını yanlarına bitişik halde bulundururlar. Ayaklar, parmaklar üzerine dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur.

"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

2 Rekat:

Ayakta sırasıyla: a) Besmele, b) Fatiha sûresi, c) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

"Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir,

Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur, Ettahiyyatüden sonra

"Allahümme Salli" okunur,

"Allahümme Barik" okunur

"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.

3 Rekat:

Ayakta sırasıyla: a) Sübhaneke, b) Eûzü-besmele, c) Fatiha sûresi, d) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır.

4 Rekat:

Ayakta sırasıyla: a) Besmele, b) Fatiha sûresi, c) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

"Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

"Ettahiyyâtü" okunur,

"Allahümme Salli" okunur,

"Allahümme Barik" okunur,

"Rabbena Atina" okunur,

"Rabbena Firli" okunur,

"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

Yatsı namazının 4 Rekat farzının kılınışı

Ayakların arası dört parmak açıklıkta ve parmak uçları kıbleye doğru gelecek şekilde ayakta kıbleye dönülür.

Kamet getirilir. (Erkekler için) "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü yatsı namazının farzını kılmaya” diye niyet edilir.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,

Eller bağlanır ve namaza başlanır.

1. Rekat

Ayakta sırasıyla: a) Sübhaneke, b) Eûzü-besmele, c) Fatiha sûresi, d) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

2 Rekat:

Ayakta sırasıyla: a) Besmele, b) Fatiha sûresi, c) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

"Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir,

Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur,

"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.

3 Rekat:

Ayakta sırasıyla: a) Besmele, b) Fatiha sûresi okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

"Allahü Ekber" "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır.

4 Rekat:

Ayakta sırasıyla: a) Besmele, b) Fatiha sûresi okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

"Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

Oturuşta"Ettahiyyâtü" okunur,

"Allahümme Salli" okunur,

"Allahümme Barik" okunur,

"Rabbena Atina" okunur,

"Rabbena Firli" okunur,

"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

Yatsı namazının 2 Rekat son sünnetinin kılınışı

2 Rekat son sünnete başlarken

İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü yatsı namazının son sünnetini kılmaya", "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır, Eller bağlanır ve namaza başlanır.

1. Rekat

Ayakta sırasıyla: a) Sübhaneke, b) Eûzü-besmele, c) Fatiha sûresi, d) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

2 Rekat:

Ayakta sırasıyla: a) Besmele, b) Fatiha sûresi, c) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

"Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir,

Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur, "Allahümme Salli" okunur, "Allahümme Barik" okunur, "Rabbena Atina" okunur, "Rabbena Firli" okunur,

"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

Namazdan sonra "Tesbihat" yapılarak dua edilir.

Vitir namazı nedir, nasıl kılınır?

Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, Hanefîlere göre üç rekâtlı vacip bir namazdır.

Vitir namazının her rekâtında Fâtiha ve ardından bir sûre ya da birkaç âyet okunur.

İkinci rekâtın sonunda oturularak sadece tahiyyât duası okunur.

Üçüncü rekâtta kıraat tamamlandıktan (Fâtiha ve ardından bir sûre ya da birkaç âyet okunduktan) sonra eller kulaklara kadar kaldırılarak tekbir alınır ve kunut duaları okunur.

Vacib olan bu namaz yatsı namazı kılındıktan sonra sabah namazının vakti girinceye kadar herhangi bir zamanda kılınabilir. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Vitir namazını yatsı namazı ile tan yerinin ağarması arasında kılın” (Ebû Dâvûd, Vitir, 1; Tirmizî, Salât, 220; İbnü’l-Hümam, Feth, I, 426) buyurmuştur.

Uyanabilecek olan kimsenin vitir namazını gecenin sonunda, yani imsak vaktinden bir müddet önce kılması daha faziletlidir (Müslim, Salâtü’l-müsafirîn 162; Tirmizî, Salât, 222). Ancak uyanamayacağına dair endişe taşıyan kimsenin, vitir namazını uyumadan önce kılması uygun olur. Vaktinde kılınamayan vitir namazının daha sonra kaza edilmesi vaciptir (İbnü’l-Hümâm, Feth, I, 426).

Diğer mezheplere göre ise vitir namazı kılmak sünnettir (İbn Kudâme, el-Muğnî, II, 591-594).

Namaz Kılarken Okumak için Ezberlenebilecek Sureler

Fatiha Suresi

Ayetel Kürsi

Kehf Suresi

Regaib Kandili Duası: Bu gece okunacak dua ve sureler Özel kandil gecelerinde vatandaşların yapması gereken bazı ibadetler bulunmaktadır. Bu özel ve güzel gecelerden biri de 18 Şubat gece Regaib kandilidir. Hangi namazların kılınacağı, hangi duaların okunacağı veya diğer ibadetler hakkındaki bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte, Regaip kandilinde okunacak dua ve yapılacak ibadetler…REGAİP KANDİLİ DUASIRegaib, "pek çok ihsan" manasına gelen "Ragibe" kelimesinin çoğuludur. Bu gecede Cenab-ı Hakk engin rahmetiyle tecelli edip sonsuz mağfiretiyle muamelede bulunduğu için geceye bu isim verilmiştir. Regaip kandili ihsan gecesi olduğu için bol bol dua edilmelidir. Peki kandil duası nasıl yapılır? İşte Regaib Kandili okunacak dualar:BismillahirrahmanirrahimAllahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allah'ım (peygamberimiz) Hz. Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) salatu selam ve esenlikler eyle )Ya Rabbi! Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden,Korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız.Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalplerini yumuşatmak Murad ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalplerini yumuşat ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!*Ey kalpleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı!Bizim kalplerimizi de, onların kalplerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir! Ya Rabbi!Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver ve lütfedeceğin bu kabiliyetleri senin rızan yolunda kullanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi!*Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lütfet lakin biz lütfedeceğin bu sıfatları tefahür vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi!Cümlemize vicdan genişliği lütfet Kalplerimize inşirah bahşet,Bizleri kolektif şuura sahip kullarından kıl,Ve bizleri muttakilere rehber eyle ya Rabbi!*Ey yüceler yücesi olan Allah'ım,Biz ümmeti Muhammedin dağınıklığını gider,Bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver,Bütün dünyaya da huzur ve barış nasibiyle..Kalplerimizi birbirine ısındır veBizleri birbirimize sevdir,Dünyanın dört bir tarafında hizmet eden kardeşlerimizi,Bizlerle beraber ihlas-ı etmeme muvaffak kıl ya Rabbi!Regaib Kandili Mesajları ve kandil mesajı için kısa, anlamlı ve resimli seçenekler! İşte Regaib kandili mesajlarıYA İLAHE'L-ALEMİN!Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla engin rahmetinin kapısına dayanıyor, şu mübarek Regaib gecesinde bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz.EY ÇARESİZLER ÇARESİ!Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; Ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur. Ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur; Yalnızlıkla tir tir titreyen kalplerimizi iman ve itminanla doyur.Regaib kandili zikirleri ve tesbihleriREGAİB KANDİLİNDE OKUNACAK DUAÖnümüzdeki şu upuzun hayat yolculuğunda, bizi kendi idrak ve ihsaslarımızın darlığıyla baş başa bırakma; Akıllarımızı inhiraf ve sürçmelerden, Nefislerimizi cismanilerin baskılarından, Gönüllerimizi de hevâ ve heveslerin öldürücü oklarından sıyanet eyle ya Rabbi..*Biz kullarını; ilimde kibir ve gururdan, İbadette riya ve gafletten ve duygularına renk attıran ülfetten koru ya Rabbi!*Senin yolunda yürüyor gibi görünüp senden uzaklaşmak, kurbet atmosferinde iç içe firkat yaşamak, hep rızadan söz edip gazap arkasından koşmak ne acıdır! Sen bizi kazanç yolu sanılan bu tür haybet vadilerinde ömür tüketmekten muhafaza buyur ya Rabbi.Fetih Suresi Arapça okunuşu ve Fetih Suresi Türkçe mealiŞu mübarek gece hürmetine bizleri bağışla, inayetine ihtiyacımız açık, çaresizliğimiz her halimizden belli; Bizleri yara-bere almadan ötelerdeki güzelliklere ancak sen ulaştırabilir ve bu güne kadar elli defa çatlamış ve kırılmış ruh dünyamızı da ancak sen tamir edebilirsin. İçimizi sana döküyor, kusurlarımızı sana açıyor ve bizlere yeniden iyi insan olma yollarını göstermeni diliyoruz ya Rabbi!*Bir süre ayrı düştükten sonra dönüp sana gelenleri kovmayacağını vadediyorsun. Sana yönelenlere hep “gelin, gelin" diyorsun. Ey Rab! Bütün kusur ve hatalarımızla beraber müsaade buyur “biz de geldik" diyelim. Geldik ve şu mübarek gecede sana, yolların amansızlığını, nefis, şeytan ve hevânın imansızlığını, bizim de dermansızlığımızı şikayet ediyoruz. Bilhassa, her zaman hatalara açık duran, günahlara meyyal bulunan ve ululuğuna karşı hep saygısız davranan, serkeş nefsimizi sana şikayet ediyoruz. Sen bizleri nefsin ve şeytanın şerrinden muhafaza buyur ya Rabbi!*Bizleri büyük-küçük hatalardan, günahlardan ve emirlerine karşı isyan kokan tavır ve davranışlardan arındır Ya Rabbi,Lisanlarımızı yalandan, gıybetten, senin sevmediğin, hoşnut olmadığın bütün kirli sözlerden temizle ya Rabbi!Kalplerimizi gösterişten ve iki yüzlülükten muhafaza buyur ya Rabbi!Her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle ya Rabbi!Niyetlerimizi ihlaslı kıl ya Rabbi!Ve bize lütfettiğin bütün şeylerde de bereket ihsan eyle ya Rabbi!EY HER DUADA BULUNANA İCABET EDEN ULULUK TAHTININ SULTANI!Şu mübarek Regaib gecesinde binler, yüz binler senin karşında divan durarak, ellerimizi sana açıyor ve külliyet kesbetmiş niyaz edalı soluklarımızla, kullarına her zaman açık bulunan, hiç olmazsa aralık duran rahmet desenli kapının tokmağına inleyerek dokunuyor ve "biz geldik" diyoruz. Herkesi ve her şeyi görüp gözettiğine, her sese ve herkese Merhamet ettiğine gönülden inanarak senden uzaklığımızı geçici dahi olsa görmüyor, günahlarımızı af çağlayanların içinde tasavvur ediyor, senin afv u safhına bakıyor ve ümitlerimizi ona bağlıyoruz ya Rabbi!YA İLAHEL ALEMİN!Mescitlerimizde Kur'an okunuyor, minarelerimizden dinin temeli ezanlar yükseliyor; Ve biz mabetlerimizde, mescitlerimizde bülbülü hoş eda nağmeler dinlemeye erdik, sen bu nağmeleri kesip bizi inkisara itme ya Rabbi.Hazret-i Muhammed'i güldüren, Kur'an'ın manasını güldüren, Eslâfı, ervahı, eşbahı güldüren bu manzarayı makûs edip bütün bu gülenleri şu mübarek gece hürmetine ağlatma ya Rabbi.EY RAB!Ellerimiz-ağızlarımız, gözlerimiz-kulaklarımız, dillerimiz-dudaklarımız yaratılış gayelerinden fersah fersah uzak ve âdeta nankörlüğe kilitli; Eller yasak meyvelerde, ağızlar harama açık duruyor; Gözler başkalarının kusur müfettişi.. Yalan revaçta, hıyanet sıradan bir şey, hak ve adaletin ismi var sadece; Vefa Kafdağı'nın arkasında, ahde hürmet unutulup da bir köşede kalmış; Buna karşılık haksızlık firavunları utandıracak dorukta.Makam sevgisi, şöhret hissi, rahat etme düşüncesi, boyunlarımızda âdeta çelikten bir kement; Her biri birer çukur olan bu duygulardan bir türlü kurtulamıyor ve özümüzle bütünleşip kendimiz olamıyoruz. N'olur bu durumdan bizleri kurtar ya Rabbi!ALLAH'IM!Dünya ve ukbâ kazancı adına ne ciddî bir hesap ne de tutarlı bir plâna sahibiz. Kazançlar kuşağında sürekli kaybediyoruz; Kaybederken de muhtemel daha kötü durumlarla teselli olmaya çalışıyoruz. Zamanı suçlama, şartlara lânetler yağdırma da ayrı bir avunma yolu. Bütün bunlara rağmen ya Rabb!, Bizi bize bırakmaman en büyük dileğimiz. Kendimiz edip kendimiz bulsak da, Rahmetin, istihkaklarımıza lütuf televvünlü haklar bahşedecek genişlikte. Sen bizlere lütfunla muamelede bulun ya Rabbi!EY KAİNATIN SULTANI!Dua edenlere cevap veren sen, Istırapları dindirip ihtiyaçları gideren sen, Devrilenleri kaldırıp doğrultan sen, Çatlayıp kırılanları sarıp-sarmalayıp tedavi eden de sensin! Verdiklerin vereceklerinin referansı; diliyor ve dileniyoruz, bize yakınlığını duyur ve benliğimizde sana karşı yaklaşma heyecanları uyar ya Rabbi!ALLAH'IM!Elimizden tut, dostlarının yüzüne baktığın gibi bize de rahmetinle teveccühte bulun.. İç dünyamızı varlığının ziyasıyla nurlandır ve bizi sensizliğin zulmetlerinden, zindanlarından halâs eyle ve eşiğine baş koymuş kapının şu sadık kullarını yalnız bırakma. Senden kalplerimize ışık, iradelerimize güç, düşüncelerimize istikamet, niyetlerimize de ihlas istiyoruz. Bizleri iç dünyamızla yeniden inşa ederek ruhlarımıza ahsen-i takvîm sırrını duyur ya Rabbi!İnşirah Suresi Arapça Okunuşu Türkçe Anlamı ve FaziletiEY RAHMETİ GAZABININ ÖNÜNDE BULUNANAmellerimizdeki eksikliklere ve sözlerimizdeki kırık-döküklüğe değil, hakkındaki hüsn-ü zannımıza ve rahmetine bağladığımız recâmıza göre muamele et ve bizim dualarımıza da icabet buyur;Bizi haybet ve hüsrana uğratma!EY KORUYUP KOLLAYAN YÜCELER YÜCESİ!Bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz günahlardan dolayı bize azap etme.. Şu aciz kullarına, gazabının önüne geçmiş o engin rahmetinle ve fazlınla Muâmele eyle.. Bizi dünyevî afet ve rezaletlerden, Ahiret azabından, Kalpleri fenalığa esir düşmüş kötü insanların şerlerinden, Fâcir kimselerin komplolarından, Düzenbazların hîle ve tecavüzlerinden, Bozguncuların kırıp dökmelerinden ve bütün despotların zulmünden sen bizleri ve ülkemizi muhafaza buyur ya Rabbi!Ya Rabbi bize dünya da ve ahirette iyilikler lütfeyle , bizleri cehennem azabından azad eyle...Ya Rabbi bizi, anne ve babamızı, ve bütün inananları büyük buluşma ve duruşma gününde sen mağfiret eyle...Ya Rabbi ülkemize ve İslam alemine birlik ve düzen bütün dünyaya da huzur ve barış nasip eyle.EY YAPILAN DUALARA CEVAP VEREN ALLAH'IM!Sana itaat edilir Sen karşılığını veririsin; Sana isyan edilir, sen bağışlar ve affedersin, darda kalanlara icabet edersin, zararı sıkıntıyı ortadan kaldırırsın. Hastalara şifa, dertlilere deva verirsin. Günahları bağışlar, tövbeleri kabul edersin. Sen bizlerin dualarını kabul buyur ya Rabbi!YA İLAHEL ALEMİN!Bu gece okunan Kur'an'dan, getirilen salat ü selamlardan, terennüm edilen mevlid-i şeriften ilahi ve kasidelerden hasıl olan sevaplardan başta Peygamberimiz Efendimiz Hazret-i Muhammed (SAS) olmak bütün enbiya ve murseline dine diyanete hizmet etmiş insanlara , bütün eş dost akraba arkadaş ve arkadaşlarımıza , tüm yakınlarımıza ve büyüklerimize , gazi ve şehitlerimize, bu ülke için hizmet vermiş devlet adamlarımıza, Armağan ediyoruz sen onların ruhlarını da hissedar eyle ya Rabbi!EY YÜCELER YÜCESİ!Efendimiz Hazret-i Muhammed'e, Muallâ aile efradına ve bütün Ashab-ı Güzînine Salât u selam ederek ve şu mübarek Regaib gecesini vesile edinerek bunları senden dileniyoruz; dualarımızı kabul buyur ya Rabbi!..Amin amin aminVelhamdü Lillahi Rabbil Alemin.

