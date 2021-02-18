Akşam namazı nasıl kılınır? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il akşam ezanı saati

Akşam ezanı saati ve kılınışı hakkında detaylar araştırılıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve il il akşam namazı saati için detayları haberimizde sizler için hazırladık. Regaib kandili gecesi için ibadetlerine hazırlanan Müslümanlar bu önemli günde akşam namazını kaçırmak istemiyor. Bu nedenle “Akşam ezanı kaçta okunacak, akşam namazı nasıl kılınır” gibi sorular da gündem oldu. İşte, akşam namazı kılınışı hakkında bilinmesi gerekenler...
AKŞAM EZANI SAATİ (İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE TÜM İLLER) İstanbul Namaz vakitleri sayfamız üzerinden anlık olarak ezan saatleri bilgisine ulaşabilirsiniz. 2021 Sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı ve yatsı namazı ezanı vakti saat kaçta okunuyor? Sorularının yanıtını da bu sayfamızdan takip edebilirsiniz. Ezan vakti geri sayım aracı ile namaz vakitleri bilgisini anbe an takip edebilirsiniz. Ankara Namaz vakitleri sayfamız üzerinden de anlık olarak ezan saatleri hakkında detaylara ulaşabilirsiniz. Ankara namaz vakti detaylarını bu sayfamızdan yakından takip edebilirsiniz. İzmir Namaz vakitleri sayfamızdan da tüm ezan saatleri hakkında bilgi alabilirsiniz. TÜM İLLERİN NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN. AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Akşam namazı kılınışı ile ilgili detayları derledik. Akşam namazı; 3 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere toplam 5 rekat olarak kılınır.
Akşam namazının 3 rekat farzının kılınışı:
1. Rekat
“Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının üç rekat farzını kılmaya” diyerek niyet edilir.
“Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır.
Sübhaneke duası okunur.
“Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim” denilerek Euzü Besmele çekilir.
Fatiha suresi okunur
Zamm-ı sure okunur
“Allah'u Ekber” denir ve Rükü'a eğilinir burada “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.
“Allahü Ekber” diyerek iki defa “Secde”ye gidilir ve üç defa “Sübhane Rabbiyel-a'lâ” denir
“Allahü Ekber” diyerek “Kıyam”a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.
2. Rekat
“Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim” denilerek Euzü Besmele çekilir
Fatiha suresi okunur
Zamm-ı sure okunur
“Allah'u Ekber” denir ve Rükü'a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.
Rükü' dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.
“Allah'u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir. “Allah'u Ekber” denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. “Allah'u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir.
Oturarak Ettehıyyatü okunur.
“Allah'u Ekber” denir ve Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.
3.Rekat
“Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim” denilerek Euzü Besmele çekilir
Fatiha suresi okunur
“Allah'u Ekber” denir ve Rükü'a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.
“Allahü Ekber” diyerek iki defa “Secde”ye gidilir.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.
Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. “Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah” denir ve akşam namazının farzı tamamlanır.
Akşam namazının 2 rekat sünnetinin kılınışı
1.Rekat
Niyet edilir. “”Niyet ettim Allah rızası için bu günkü Akşam namazının iki rekat sünnetini kılmaya” diyerek niyet edilir.
İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve “Allah'u Ekber” denilerek tekbir getirilir.
Sübhanake duası okunur.
“Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim” denilerek Euzü Besmele çekilir.
Fatiha suresi okunur
Zamm-ı sure okunur
“Allah'u Ekber” denir ve Rükü'a eğilinir burada “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.
“Allahü Ekber” diyerek iki defa “Secde”ye gidilir ve üç defa “Sübhane Rabbiyel-a'lâ” denir.
“Allahü Ekber” diyerek “Kıyam”a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.
2. Rekat
“Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim” denilerek Euzü Besmele çekilir.
Fatiha suresi okunur
Zamm-ı sure okunur
“Allah'u Ekber” denir ve Rükü'a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.
Rükü' dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.
“Allah'u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir. “Allah'u Ekber” denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. “Allah'u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur.
“Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah” diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.
Akşam namazının 2 rekat sünnetinin kılınışı
1. Rekat
Niyet edilir. “”Niyet ettim Allah rızası için bu günkü Akşam namazının iki rekat sünnetini kılmaya” diyerek niyet edilir.
İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve “Allah'u Ekber” denilerek tekbir getirilir.
Sübhanake duası okunur.
“Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim” denilerek Euzü Besmele çekilir.
Fatiha suresi okunur
Zamm-ı sure okunur
“Allah'u Ekber” denir ve Rükü'a eğilinir burada “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.
“Allahü Ekber” diyerek iki defa “Secde”ye gidilir ve üç defa “Sübhane Rabbiyel-a'lâ” denir.
“Allahü Ekber” diyerek “Kıyam”a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.
2. Rekat
“Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim” denilerek Euzü Besmele çekilir.
Fatiha suresi okunur
Zamm-ı sure okunur
“Allah'u Ekber” denir ve Rükü'a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.
Rükü' dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.
“Allah'u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir. “Allah'u Ekber” denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. “Allah'u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur.
“Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah” diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.
Yatsı namazı nasıl kılınır? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il yatsı ezanı saati
Yatsı ezanı saati ve kılınışı hakkında detaylar araştırılıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve il il yatsı namazı saati için detayları haberimizde sizler için hazırladık. Regaib kandili gecesi için ibadetlerine hazırlanan Müslümanlar bu önemli günde yatsı namazını kaçırmak istemiyor. Bu nedenle “yatsı ezanı kaçta okunacak, yatsı namazı nasıl kılınır” gibi sorular da gündem oldu.YATSI EZANI SAATİ (İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE TÜM İLLER)İstanbul Namaz vakitleri sayfamız üzerinden anlık olarak ezan saatleri bilgisine ulaşabilirsiniz. 2021 Sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı ve yatsı namazı ezanı vakti saat kaçta okunuyor? Sorularının yanıtını da bu sayfamızdan takip edebilirsiniz. Ezan vakti geri sayım aracı ile namaz vakitleri bilgisini anbe an takip edebilirsiniz.Ankara Namaz vakitleri sayfamız üzerinden de anlık olarak ezan saatleri hakkında detaylara ulaşabilirsiniz. Ankara namaz vakti detaylarını bu sayfamızdan yakından takip edebilirsiniz.İzmir Namaz vakitleri sayfamızdan da tüm ezan saatleri hakkında bilgi alabilirsiniz.TÜM İLLERİN NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN.Haftalık Namaz Vakitleri: YATSI NAMAZI NASIL KILINIR?4 Rekat ilk sünnetin kılınışıİlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü yatsı namazının ilk sünnetini kılmaya","Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,Erkekler, tekbir alırken; ellerin içi kıbleye karşı ve parmaklar normal açıklıkta bulunur. Başparmaklar, kulak yumuşağı hizasına gelecek şekilde eller yukarıya kaldırılır. Kadınlar, tekbir alırken; ellerinin içi kıbleye karşı, parmaklar normal açıklıkta ve parmak uçları omuz hizasına gelecek şekilde ellerini yukarıya kaldırır.1 Rekat:Ayakta sırasıyla: a) Sübhaneke, b) Eûzü-besmele, c) Fatiha sûresi, d) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.Erkekler, sağ elin avucu, sol elin üzerinde ve sağ elin baş ve küçük parmakları sol elin bileğini kavramış olarak ellerini göbek altında bağlarlar.Kadınlar, sağ el sol elin üzerinde olacak şekilde ellerini göğüs üstüne koyarlar. Erkeklerde olduğu gibi sağ elin parmakları ile sol elin bileğini kavramazlar."Allahü Ekber" diyerek rükûa varılır ve burada üç defa "Sübhâne Rabbiye’l-azim" denilir.Rükû da iken ayakların üzerine bakılır. Erkekler, rükûda, parmakları açık olarak elleri ile dizlerini tutup sırtını dümdüz yaparlar. Dizlerini ve dirseklerini dik tutarlarKadınlar, rükûda, sırtlarını biraz meyilli tutarak erkeklerden daha az eğilirler. Ellerini (parmaklarını açmayarak) dizleri üzerine koyarlar ve dizlerini biraz bükük bulundururlar.Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,Secdeye inerken önce dizler, sonra eller, daha sonra da alın ve burun yere konur. Secdede baş iki elin arasında ve hizasında bulunur. Secdede iken ayaklar kaldırılmaz. Secdede burun kenarlarına bakılır.Erkekler, secdede dirseklerini yanlarından uzak, kollarını yerden kalkık bulundururlar. Ayaklar, parmaklar üzerinde dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur.Kadınlar, secdede kollarını yanlarına bitişik halde bulundururlar. Ayaklar, parmaklar üzerine dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur."Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.2 Rekat:Ayakta sırasıyla: a) Besmele, b) Fatiha sûresi, c) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur."Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,"Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir,Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur, Ettahiyyatüden sonra"Allahümme Salli" okunur,"Allahümme Barik" okunur"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.3 Rekat:Ayakta sırasıyla: a) Sübhaneke, b) Eûzü-besmele, c) Fatiha sûresi, d) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur."Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır.4 Rekat:Ayakta sırasıyla: a) Besmele, b) Fatiha sûresi, c) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur."Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,"Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,"Ettahiyyâtü" okunur,"Allahümme Salli" okunur,"Allahümme Barik" okunur,"Rabbena Atina" okunur,"Rabbena Firli" okunur,"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.Yatsı namazının 4 Rekat farzının kılınışıAyakların arası dört parmak açıklıkta ve parmak uçları kıbleye doğru gelecek şekilde ayakta kıbleye dönülür.Kamet getirilir. (Erkekler için) "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü yatsı namazının farzını kılmaya” diye niyet edilir."Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,Eller bağlanır ve namaza başlanır.1. RekatAyakta sırasıyla: a) Sübhaneke, b) Eûzü-besmele, c) Fatiha sûresi, d) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur."Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir, "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.2 Rekat:Ayakta sırasıyla: a) Besmele, b) Fatiha sûresi, c) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur."Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir, "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir, "Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir, Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur, "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.3 Rekat:Ayakta sırasıyla: a) Besmele, b) Fatiha sûresi okunur."Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir, "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir, "Allahü Ekber" "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır.4 Rekat:Ayakta sırasıyla: a) Besmele, b) Fatiha sûresi okunur."Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir, "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir, "Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir, Oturuşta"Ettahiyyâtü" okunur, "Allahümme Salli" okunur, "Allahümme Barik" okunur, "Rabbena Atina" okunur, "Rabbena Firli" okunur, "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.Yatsı namazının 2 Rekat son sünnetinin kılınışı2 Rekat son sünnete başlarkenİlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü yatsı namazının son sünnetini kılmaya", "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır, Eller bağlanır ve namaza başlanır.1. RekatAyakta sırasıyla: a) Sübhaneke, b) Eûzü-besmele, c) Fatiha sûresi, d) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur."Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.2 Rekat:Ayakta sırasıyla: a) Besmele, b) Fatiha sûresi, c) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur."Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,"Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir,Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur, "Allahümme Salli" okunur, "Allahümme Barik" okunur, "Rabbena Atina" okunur, "Rabbena Firli" okunur,"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.Namazdan sonra "Tesbihat" yapılarak dua edilir.Vitir namazı nedir, nasıl kılınır?Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, Hanefîlere göre üç rekâtlı vacip bir namazdır.Vitir namazının her rekâtında Fâtiha ve ardından bir sûre ya da birkaç âyet okunur.İkinci rekâtın sonunda oturularak sadece tahiyyât duası okunur.Üçüncü rekâtta kıraat tamamlandıktan (Fâtiha ve ardından bir sûre ya da birkaç âyet okunduktan) sonra eller kulaklara kadar kaldırılarak tekbir alınır ve kunut duaları okunur.Vacib olan bu namaz yatsı namazı kılındıktan sonra sabah namazının vakti girinceye kadar herhangi bir zamanda kılınabilir. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Vitir namazını yatsı namazı ile tan yerinin ağarması arasında kılın” (Ebû Dâvûd, Vitir, 1; Tirmizî, Salât, 220; İbnü’l-Hümam, Feth, I, 426) buyurmuştur.Uyanabilecek olan kimsenin vitir namazını gecenin sonunda, yani imsak vaktinden bir müddet önce kılması daha faziletlidir (Müslim, Salâtü’l-müsafirîn 162; Tirmizî, Salât, 222). Ancak uyanamayacağına dair endişe taşıyan kimsenin, vitir namazını uyumadan önce kılması uygun olur. Vaktinde kılınamayan vitir namazının daha sonra kaza edilmesi vaciptir (İbnü’l-Hümâm, Feth, I, 426).Diğer mezheplere göre ise vitir namazı kılmak sünnettir (İbn Kudâme, el-Muğnî, II, 591-594).Namaz Kılarken Okumak için Ezberlenebilecek SurelerFatiha SuresiAyetel KürsiKehf SuresiAkşam namazı nasıl kılınır? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il akşam ezanı saatiRegaib Kandili Duası: Bu gece okunacak dua ve surelerRegaib kandili zikirleri ve tesbihleriEn güzel Regaib Kandili mesajları (kısa ve resimli)
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