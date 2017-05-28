Ankara iftar vakti ve Ankara Ramazan imsakiyesi 2017! Ankara namaz vakitleri

Ankara iftar vaktini ve Ramazan imsakiyesini sizler için hazırladık. Ramazan ayında Ankara’da iftarın saat kaçta açılacağını, akşam ezanın saat kaçta okunacağını ve namaz vakitlerini sizler için hazırladık. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı vakitlerini de haberimizden bulabileceksiniz. İşte Ankara iftar vakti ve Ramazan imsakiyesi 2017.





Ankara Büyükşehir Belediyesinin, binleri buluşturan iftar sofraları

Ankara Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da binlerce Başkentliyi iftar soflarında ağırlıyor. Ramazan ayının ilk günü, orucunu şehrin 9 ayrı noktasında kurulan iftar çadırlarında açan binlerce Başkentli, Büyükşehir Belediyesinin 4 ayrı çeşitten oluşan yemeklerini yiyip, dua etti.

11 ayın sultanı Ramazan’ın ilk günü tuttukları oruçları, birlik, beraberlik ve kaynaşmanın en yoğun yaşandığı bu aya özgü olarak kalabalık bir sofrada açmak için Büyükşehir Belediyesinin iftar çadırlarına misafir olan binlerce Başkentli, yağmura rağmen iftar öncesi çadırların önünde toplanmaya başladı. Yoğun yağmur dolayısıyla erken saatlerde içeri alınmaya başlayan Başkentliler, sofralara yerleşerek, iftar saatini bekledi. Klima, televizyon, özenle hazırlanmış masaların yer aldığı çadırlarda, işlerinin ehli kişilerce dağıtılan yemeklerini alan Başkentliler, iftar saati geldiğinde ise hep birlikte aynı sofrada oruç açmanın ayrıcalığını yine bu çadırlarda yaşadı.

Büyükşehir Belediyesinin ikramı olan su ve hurmayla oruçların açıldığı, duaların edildiği sofralarda 4 ayrı çeşitten oluşan yemeklerini yiyen Başkentliler, daha sonra da Ramazan ayının ilk orucunu açmanın mutluluğuyla sohbetlerini ettiler. Kiminin ailesiyle, kiminin arkadaşlarıyla, kiminin de yalnız geldiği iftar çadırlarında ilk gün menüsü ise ezogelin çorba, fırında köfte-patates, pilav ve tatlı oldu.

“Yardımlar artarak devam edecek”

Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan 9 ayrı çadırda, Ramazan ayı boyunca binlerce Başkentlinin ağırlanacağını kaydeden Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Adnan Şeker, yapılan yardımlarda ilgili şu bilgileri verdi:

“Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve temizlik malzemesi yardımlarımız artarak devam edecek. Ayrıca Halk Ekmek Fabrikamızda üretilen günlük toplam 80 bin ekmeğimizi de ücretsiz olarak yine ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Giysi yardımlarımız, giysi merkezlerimizde, eşya ihtiyacı olanlara da eşya yardımlarımız devam ediyor.”

Kutsal emanetler Altınpark’ta

Ramazan etkinlikleri kapsamında kurulan sergiler ve stantlarla vatandaşların ramazanı manevi bir atmosferde geçirmelerinin sağlanacağı Altınpark’ta da 30 Mayıs-21 Haziran tarihleri arasında 15 kutsal emanetin sergileneceğini bildiren Şeker, “Türkiye’nin el yazması en büyük Kuran-ı Kerim’i, Kanuni Sultan Süleyman’ın Kabe’ye yaptırdığı Kabe Kapısı, Osmanlı Dönemi Kabe örtüleri, hat sanatı eserleri olmak üzere pek çok kutsal emaneti Altınpark’ta sergileyeceğiz. Ayrıca konserler, tiyatro ve kukla gösterileri gibi etkinlikler yer alacak, çocuklar için eğlence atölyeleri, çocuk oyun alanlar kurulacak” dedi.

Büyükşehir Belediyesinin 9 ayrı merkezde kurduğu iftar çadırlarının adresleri ise şöyle:

“Seğmenler Kent Meydanı: Ulubey Mah.Selçuk Cad. Siteler İtfaiyesi Karşısı. Sincan Kent Meydanı: Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Polatlı 2 Cad. Kent Meydanı. OSTİM Metro İstasyonu Yanı: Alınteri Bulvarı. Altındağ Battalgazi: Özkent Akbilek Gençlik Merkezi Yanı Alemdağ Mah. Muhtar Turan (882.) Caddesi. Altındağ Solfasol: Doğu Mah. Hacıbayram Veli Cad. No: 107. Yahyalar: Yahyalar Camii Karşısı. Mamak: Kusunlar Toki Konutları Zirvekent. Hüseyingazi: Ekin Mah. Bostancık Cad. Rauf Denktaş Parkı içi. Altındağ Karacaören: Karacaören Mh. Karacaören Toki Konutları Ortaokulu bahçesi.”