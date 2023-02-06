Ankara’da deprem bölgelerine yardım gönderme, toplama merkezleri neresi?

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’dan yapılan açıklamaya göre deprem yerin 7 kilometre altında gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AFAD genel merkezinde saat 13.00’da yaptığı açıklama göre, 10 kentte 2 bin 818 binanın yıkıldığı depremde toplam 912 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 385 kişi yaralandı.

Saat 15.00’de açıklama yapan AFAD Başkanı Yunus Sezer ölü sayısının 1014’e yaralı sayısının 7 bin 3’e yükseldiğini açıkladı. Sezer “Şu ana kadar 105 artçı deprem söz konusu. 2824 yıkılan bina ihbarı alındı. Hem havadan hem karadan deprem bölgesine sevkiyat yapılıyor” dedi.

İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyadan yapılan yardım çağrısı ve atılan mesajların titizlikle toplanarak bölgedeki arama kurtarma ekiplerine iletildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, depremin ilk anından itibaren Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İçişleri Bakanlığı yetkililerinin olduğu iletişim grubunun sosyal medyadaki yardım çağrısı içeriklerini, kurumlara yazılan direkt mesajlar da dahil olmak üzere titizlikle topladığı kaydedildi. Açıklamada, söz konusu bilgilerin hızla ilgili bölgedeki arama kurtarma ekiplerine bildirildiği vurgulandı.