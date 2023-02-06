Ankara’da deprem bölgelerine yardım gönderme, toplama merkezleri neresi?

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Ankara’da AFAD deprem için yardım toplama merkezleri

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Başkanı Yunus Sezer ölü sayısının 1014’e yaralı sayısının 7 bin 3’e yükseldiğini açıkladı. Sezer “Şu ana kadar 105 artçı deprem söz konusu. 2824 yıkılan bina ihbarı alındı. Hem havadan hem karadan deprem bölgesine sevkiyat yapılıyor” dedi. Peki AFAD yardımları nerede toplanıyor? İşte Ankara’da deprem bölgelerine yardım gönderme, toplama merkezi adres bilgiler.

16:05 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
AFAD yardım toplama merkezleri

AFAD yardım toplama merkezleri

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’dan yapılan açıklamaya göre deprem yerin 7 kilometre altında gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AFAD genel merkezinde saat 13.00’da yaptığı açıklama göre, 10 kentte 2 bin 818 binanın yıkıldığı depremde toplam 912 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 385 kişi yaralandı.

Saat 15.00’de açıklama yapan AFAD Başkanı Yunus Sezer ölü sayısının 1014’e yaralı sayısının 7 bin 3’e yükseldiğini açıkladı. Sezer “Şu ana kadar 105 artçı deprem söz konusu. 2824 yıkılan bina ihbarı alındı. Hem havadan hem karadan deprem bölgesine sevkiyat yapılıyor” dedi.

İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyadan yapılan yardım çağrısı ve atılan mesajların titizlikle toplanarak bölgedeki arama kurtarma ekiplerine iletildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, depremin ilk anından itibaren Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İçişleri Bakanlığı yetkililerinin olduğu iletişim grubunun sosyal medyadaki yardım çağrısı içeriklerini, kurumlara yazılan direkt mesajlar da dahil olmak üzere titizlikle topladığı kaydedildi. Açıklamada, söz konusu bilgilerin hızla ilgili bölgedeki arama kurtarma ekiplerine bildirildiği vurgulandı.

Ankara’da deprem bölgelerine yardım gönderme, toplama merkezleri neresi?

Ankara Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Adres: Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Uğur Mumcu Mah. No: 290 BATIKENT, 06370 Yenimahalle/Ankara

Telefon: (0312) 252 59 79

Deprem bölgesi için acil ihtiyaç maddeleri

- Battaniye

- Kışlık kıyafet (Mont, kazak, çorap, ayakkabı, bot, bere, eldiven, atkı)

- Gıda kolisi, çocuk bezi, mama, kıyafet,

- Isıtıcı

- Sıvı-katı sabun, kağıt havlu

* Tüm ürünler açılmamış, kullanılmamış ambalajlı olacak.




#deprem
#afad
#afad yardım toplama merkezleri
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