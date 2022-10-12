Bakan Murat Kurum Ankara TOKİ arsa ödeme planını açıkladı

İlk Evim Arsa Projesi başvuruları 10 Ekim-7 Kasım 2022 tarihleri arasında olacak. 10 Ekim’de başlayan arsa başvurularına dahi ilk günden 67 bine dayandı. Bir milyon altyapılı arsanın 50 bini İstanbul'da, 100 bini Ankara’da olacak. Ankara Gölbaşı'nda 350-500 metrekare arasında, müşterek parseller de kaç metre kare olacak? TOKİ arsa ödeme fiyatları kaç lira olacak? İşte detaylar.

Ankara’da TOKİ arsaları kaç metre kare olacak, Müşterek, müstakil arsa ödeme planı nasıl?

Ankara Gölbaşı'nda 350-500 metrekare arasında, müşterek parseller de 150 metrekare olacak. 280 bin lira arsa bedeliyle 2334 liradan başlayan 10 yıl vadeyle ödenecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ arsa satışlarına ilişkin şunları söyledi: “Arsa ödeme fiyatları sabit olacak ve faizsiz şekilde ödeyebilecekler. Peşinatlar ödendikten sonra 108 ay vade kalıyor vatandaşımız faizsiz, sabit taksitle arsa bedellerini ödeyebilir.

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TOKİ arsalarına kimler başvurur, kimler başvuramaz?

Konutta olduğu gibi 16 bin lira Anadolu'da 18 bin lira da İstanbul'da hane halkı gelirinin altında olması gerekiyor. Arsaya başvuracakların üzerine kayıtlı ev ya da üzerine kat mülkiyeti kurulmuş, kat karşılığı verdiği zaman daire düşüyorsa böyle arsası varsa vatandaş başvuramıyor. Hisseli arsa varsa vatandaş başvurabiliyor. İş yerine başvuracaksa adına kayıtlı iş yeri olmaması gerekiyor.

TOKİ arsa yüzde kaç emsal verilecek?

İmar planlarını hazırlayacağız. İmar planı da çok fazla yoğunluk vermek istiyoruz. Şehre katma değer sağlayacak, cazibe merkezi oluşturacak şekliyle planlamayı yürütüyoruz. Düşük yoğunluklarda 0,30 emsal veriyoruz. Yüzde 40'ını arsanın terk edeceğiz.

TOKİ arsalarına evler kaç kat yapılacak?

Sosyal donatılara terk edeceğiz. Katlı konutlarda ortalama 1,20-1,30 emsal vereceğiz. Zemin + 4-5 katı da geçmeyeceğiz. İnşallah Aralık ayı itibarıyla vatandaşlara arsa tapularını vermeye başlayacağız. Müstakil parseller 350-500 metrekare arasında olacak. Altyapı tamamlandıktan sonra inşaata başlayabilecekler. Müşterek parsellerde de her türlü desteği TOKİ olarak vereceğiz. Çoğunluk sağlanırsa inşaat için de destek vereceğiz.

TOKİ arsalarına evler nasıl yapılacak, projeye göre mi yapılacak?

Elimizde çalıştığımız bölgesel projelerimiz var. Projeleri vatandaşın talebi doğrultusunda vereceğiz. Vatandaş beğenirse ondan yapacak. Yapmazsa imar planına uygun şekilde salonu, mutfağı büyük olsun istiyorum derse de kendisi özgür bir şekilde müstakil parselde yapabilecek. Müşterekte de vatandaşlar anlaşarak yapabilecekler. Bazılarını kat karşılığı verebilecekler. Kat karşılığı belli oranda verilecek arsalarımız var. Müteahhit bulup ona verebilirler. Çoğunluk anlaştık, inşaatı kendimiz yapmak istiyoruz, yapımla ilgili destek verir misiniz derlerse destek vereceğiz.”

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TOKİ arsa fiyatları ne kadar?

Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. İkinci seçenek ise hisseli parseller olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500'den başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak.

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