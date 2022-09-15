Ankara TOKİ evleri nerede yapılacak?

TOKİ evleri vatandaşın gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte, TOKİ başvuru şartları netleşmiş oldu. 81 ilde yapılacak olan TOKİ konutları arasında Ankara TOKİ evleri de araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, TOKİ evleri Ankara'da nerede, hangi ilçelerde yapılacak? İşte, Ankara TOKİ başvuru şartları ve tarihleri...

ANKARA'DA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak.

En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.

AYAŞ 4. ETAP

GÖLBAŞI GERDER

KAHRAMANKAZAN

MAMAK NENEK

ANKARA ETİMESGUT BALLIKUYUMCU

ANKARA POLATLI

SİNCAN SARAYCIK

SİNCAN YENİPEÇENEK

TOKİ ANKARA SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU TARİHLERİ

TOKİ Ankara Sosyal konut projesi başvuruları 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında alınacak

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TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI

Proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı,

Kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan,

Daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

TOKİ sosyal konut projesine başvurular için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

ÖZGÜN TOKİ BAŞVURU EKRANI (turkiye.gov.tr e-Devlet Sosyal Konut ve İşyeri Başvurusu)