Özgün Ankara TOKİ evleri nerede yapılacak?
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Ankara TOKİ evleri nerede yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla TOKİ'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları belli oldu. 14 Eylül 2022'den Ekim ayının sonuna kadar sürecek başvurularda, Ankara'da ikamet eden vatandaşlar, hangi ilçelerde ev yapılacağını araştırıyor. Bir yıl boyunca aynı ilde ikamet ediyor şartını sağlayan Ankaralılar, kentte hangi ilçelerde TOKİ evleri yapılacağını merak ediyor. Ankara TOKİ yapılacak ilçeler - Sosyal Konut Projesi Ankara'da hangi ilçelerde TOKİ yapılacak? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankarada TOKİ yapılacak ilçeler: TOKİ Ankarada hangi ilçelerde, kaç adet yapılacak? (Ankara Sosyal Konut Projesi)
Ankara TOKİ yapılacak ilçeler

TOKİ evleri vatandaşın gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte, TOKİ başvuru şartları netleşmiş oldu. 81 ilde yapılacak olan TOKİ konutları arasında Ankara TOKİ evleri de araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, TOKİ evleri Ankara'da nerede, hangi ilçelerde yapılacak? İşte, Ankara TOKİ başvuru şartları ve tarihleri...

ANKARA'DA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak.

En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.

  • AYAŞ 4. ETAP
  • GÖLBAŞI GERDER
  • KAHRAMANKAZAN
  • MAMAK NENEK
  • ANKARA ETİMESGUT BALLIKUYUMCU
  • ANKARA POLATLI
  • SİNCAN SARAYCIK
  • SİNCAN YENİPEÇENEK

TOKİ ANKARA SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU TARİHLERİ

TOKİ Ankara Sosyal konut projesi başvuruları 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında alınacak

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI

Proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı,

Kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan,

Daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

TOKİ sosyal konut projesine başvurular için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

TOKİ BAŞVURU EKRANI (turkiye.gov.tr e-Devlet Sosyal Konut ve İşyeri Başvurusu)
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TOKİ BAŞVURU EKRANI (turkiye.gov.tr e-Devlet Sosyal Konut ve İşyeri Başvurusu)

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