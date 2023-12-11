MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı. Hal böyle olunca Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hayatı merak ediliyor. Peki, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca kimdir, kaç yaşında?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Maçın bitiş düdüğünün çalması ile MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya girerek karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Spor ve siyaset dünyasının tanınan ismi Faruk Koca evlidir, Koca'nın 4 çocuğu vardır. Faruk Koca Derekışla, Bala, Ankara'da dünyaya gelmiştir. 1964 yılında doğan Koca 59 yaşındadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde XXII. Ve XXIII. Dönem Ankara Milletvekili olarak görev aldı.