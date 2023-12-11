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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca kimdir, kaç yaşında? Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşmasında büyük olay

"Ankaragücü Başkanı Faruk Koca kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı. İşte konu hakkında son gelişmeler...

23:23 - 11/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 23:44 - 11/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca kimdir
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca kimdir

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı. Hal böyle olunca Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hayatı merak ediliyor. Peki, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca kimdir, kaç yaşında?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.


Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.


Maçın bitiş düdüğünün çalması ile MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya girerek karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı.


Saldırının ardından Halil Umut Meler'in sol gözü morardı.


ANKARAGÜCÜ BAŞKANI FARUK KOCA KİMDİR?


Faruk Koca Spor Toto Süper Lig'e çıkan MKE Ankaragücü takımının başkanıdır.


Spor ve siyaset dünyasının tanınan ismi Faruk Koca evlidir, Koca'nın 4 çocuğu vardır. Faruk Koca Derekışla, Bala, Ankara'da dünyaya gelmiştir. 1964 yılında doğan Koca 59 yaşındadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde XXII. Ve XXIII. Dönem Ankara Milletvekili olarak görev aldı.



#Ankaragücü
#Faruk Koca
#Halil Umut Meler
#hakem
#yumruk
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