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Ankara'ya kış geri mi döndü? Ankara'da dolu yağışı ne zamana kadar devam edecek?

Ankara'ya kış geri mi döndü? Ankara'da dolu yağışı ne zamana kadar devam edecek?

17:1524/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Ankara'da dolu yağışı ne zamana kadar devam edecek?
Ankara'da dolu yağışı ne zamana kadar devam edecek?

Öğle saatlerinde etkili olan sağanak, Ankara'nın birçok ilçesinde yerini fındık büyüklüğünde doluya bıraktı. Peki, Ankara'da bahar yerini kışa mı bırakıyor?

Öğle saatlerinde etkili olan sağanak, Ankara'nın birçok ilçesinde yerini doluya bıraktı. Özellikle Yenimahalle ve Etimesgut’ta aniden bastıran dolu yağışı, dışarıda bulunan vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Dolu nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, vatandaşlar da günlük işlerini tamamlamakta güçlük çekti. Meteorolojik verilere göre yağışın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

GÖK GÜRLEDİ DOLU YAĞDI

Ankara’da birçok ilçede etkili olan dolu, yollarda su birikintilerine yol açtı. Araçlarını korumaya çalışan sürücüler otoparklara ve kapalı alanlara sığınırken, ani bastıran yağış nedeniyle açık alanda bulunan vatandaşlar kapalı yerlere koştu. Yetkililer, akşam saatlerine kadar dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.


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