Ankara'ya kış geri mi döndü? Ankara'da dolu yağışı ne zamana kadar devam edecek?

Öğle saatlerinde etkili olan sağanak, Ankara'nın birçok ilçesinde yerini doluya bıraktı. Özellikle Yenimahalle ve Etimesgut’ta aniden bastıran dolu yağışı, dışarıda bulunan vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Dolu nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, vatandaşlar da günlük işlerini tamamlamakta güçlük çekti. Meteorolojik verilere göre yağışın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.