Altın fiyatları Fed ve dolar baskısında: 10 Ekim 2022 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları altın almak ve satmak isteyen vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 10 Ekim 2022 Pazartesi günü, altın fiyatları güne düşüşle başladı. Altının ons fiyatı, 1,711 dolar, gram altın son günü 1.022,94 TL'den kapatmıştı. İşte gram, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın fiyatı alış 1.011,43 TL,

Gram altın fiyatı satış 1.014,07 TL

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI NE KADAR?

Spot altın gram fiyatı alış 1.003,28 TL,

Spot altın gram fiyatı satış 1.003,47 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI NE KADAR?

Altın ons fiyatı alış 1.683,81 TL,

Altın ons fiyatı satış 1.684,16 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 1.605,18 TL,

Çeyrek altın fiyatı satış 1.640,64 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altın fiyatı alış 6.421,01 TL,

Cumhuriyet altın fiyatı satış 6.542,65 TL,

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Yarım altın fiyatı alış 3.200,47 TL,

Yarım altın fiyatı atış 3.281,36 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Ziynet altın fiyatı alış 6.421,01 TL,

Ziynet altın fiyatı satış 6.542,65 TL,

ATA ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ata altın fiyatı alış 6.682,09 TL,

Ata altın fiyatı satış 6.848,45 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?

14 ayar bilezik gram fiyatı alış 556,48 TL,

14 ayar bilezik gram fiyatı satış 664,24 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?

22 ayar bilezik gram fiyatı alış 918,53 TL,

22 ayar bilezik gram fiyatı satış 948,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gremse fiyatı alış 16.337,00 TL,

Gremse fiyatı satış 16.531,00 TL,

Altın artacak mı, düşecek mi?

Altın ve Para Uzmanı İslam Memiş altın fiyatları konusunda yatırımcıları uyardı. İslam Memiş, altındaki ufak dalgalanmalara takılmamak gerektiğini altının gramının 1200 TL’yi bulabileceğini belirtti. Altında kısa vadede direnç seviyesinin 1060 TL olduğunu belirten Memiş, 1060 TL kırılırsa 1090 TL’nin kaçınılmaz olduğunu ve Ekim ve Kasım aylarında da yükselişin devam edeceğini söyledi. İslam Memiş’e göre Ekim ayına hızlı bir yükselişle giren altın önümüzdeki aylarda da hızla yükselmeye devam edecek.

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Birçok uzman da altının yükselişin devam edeceğini söylüyor. Sosyal medyada altın yorumlarında bulunan uzmanlar altının hızla yükseleceğini ve 2023 yılında 1500 TL üzerine çıkacağına dair tahminler de bulunuyor. 2023 yılında 2000 TL’ye dayanabiliyor diyenler bile var. Not:yatırım tavsiyesi değildir.



