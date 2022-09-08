Özgün Altın fiyatlarına Fed dopingi Güncel altın fiyatları 8 Eylül 2022 tırmanışa geçti
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Altın fiyatlarına Fed dopingi: Güncel altın fiyatları 8 Eylül 2022 tırmanışa geçti

Anlık altın fiyatları son dakika haberleri yatırımcının radarında. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Lael Brainard, enflasyonu düşürmek için "ne kadar sürerse sürsün" mücadele edeceklerini söyleyerek, politika faizinin daha da artması gerektiğini dile getirdi. Fed tarafından bu açıklama sonrası anlık altın fiyatları da yatırımcı tarafından bir hayli merak edilir oldu. Canlı gram altın fiyatı dün psikolojik sınır olan 1000 TL’nin altına gerilerken, bugün serbest piyasada altın fiyatları son durum araştırılıyor. Peki altın fiyatları düştü mü, çıktı mı? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı kaç TL? Cumhuriyet altını, yarım altın, ata altın, ziynet altını ile bilezik fiyatları anlık ne kadar, kaç TL? İşte 8 Eylül 2022 güncel altın fiyatları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Anlık altın fiyatları: Çeyrek altın en kadar? Gram altın bugün kaç TL? 8 Eylül 2022 canlı altın fiyatları
Altın fiyatları ne kadar? Canlı gram, çeyrek altın fiyatları:

Anlık altın fiyatları ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Lael Brainard’ın faiz artırımına ilişkin kararlılık mesajının ardandan merak edilir oldu. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Altın düşecek mi, çıkacak mı? Fed faiz kararı sonrası altın fiyatları ne olur? İşte gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım, ata, ziynet ve bilezik fiyatları 8 Eylül 2022 Perşembe son durum bilgileri.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?
Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın fiyatı alış 1.020,37 TL,

Gram altın fiyatı satış 1.025,59 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

Spot altın fiyatı alış 1.007,50 TL,

Spot altın fiyatı satış 1.007,68 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI

Ons altın alış fiyatı 1.715,58 TL,

Altın ons satış fiyatı 1.715,94 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın alış fiyatı 1.612,00 TL,

Çeyrek altın satış fiyatı 1.647,56 TL,

Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet altın alış fiyatı 6.448,01 TL,

Cumhuriyet altını satış fiyatı 6.570,10 TL,

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın alış fiyatı 3.213,93 TL,

Yarım altın satış fiyatı 3.295,13 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI

Ziynet altın fiyatı alış 6.448,01 TL,

Ziynet altın satış fiyatı 6.570,10 TL,

ATA ALTIN FİYATI

Ata altın alış fiyatı 6.703,04 TL,

Ata altın satış fiyatı 6.869,90 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

14 ayar bilezik alış fiyatı 561,41 TL,

14 ayar bilezik satış fiyatı 671,63 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

22 ayar bilezik fiyatı alış 926,54 TL,

22 ayar bilezik satış fiyatı 958,81 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI

Gremse alış fiyatı 16.479,00 TL,

Gremse satış fiyatı 16.716,00 TL.

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