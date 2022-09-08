Altın fiyatlarına Fed dopingi: Güncel altın fiyatları 8 Eylül 2022 tırmanışa geçti

Anlık altın fiyatları ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Lael Brainard’ın faiz artırımına ilişkin kararlılık mesajının ardandan merak edilir oldu. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Altın düşecek mi, çıkacak mı? Fed faiz kararı sonrası altın fiyatları ne olur? İşte gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım, ata, ziynet ve bilezik fiyatları 8 Eylül 2022 Perşembe son durum bilgileri.
GRAM ALTIN FİYATI
Gram altın fiyatı alış 1.020,37 TL,
Gram altın fiyatı satış 1.025,59 TL,
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
Spot altın fiyatı alış 1.007,50 TL,
Spot altın fiyatı satış 1.007,68 TL,
ALTIN/ONS ($) FİYATI
Ons altın alış fiyatı 1.715,58 TL,
Altın ons satış fiyatı 1.715,94 TL,
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Çeyrek altın alış fiyatı 1.612,00 TL,
Çeyrek altın satış fiyatı 1.647,56 TL,
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Cumhuriyet altın alış fiyatı 6.448,01 TL,
Cumhuriyet altını satış fiyatı 6.570,10 TL,
YARIM ALTIN FİYATI
Yarım altın alış fiyatı 3.213,93 TL,
Yarım altın satış fiyatı 3.295,13 TL,
ZİYNET ALTINI FİYATI
Ziynet altın fiyatı alış 6.448,01 TL,
Ziynet altın satış fiyatı 6.570,10 TL,
ATA ALTIN FİYATI
Ata altın alış fiyatı 6.703,04 TL,
Ata altın satış fiyatı 6.869,90 TL,
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
14 ayar bilezik alış fiyatı 561,41 TL,
14 ayar bilezik satış fiyatı 671,63 TL,
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
22 ayar bilezik fiyatı alış 926,54 TL,
22 ayar bilezik satış fiyatı 958,81 TL,
GREMSE ALTIN FİYATI
Gremse alış fiyatı 16.479,00 TL,
Gremse satış fiyatı 16.716,00 TL.